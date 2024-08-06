Понедельник на глобальных рынках акций начался со значительного падения. Торговая сессия с большим падением наблюдалась на японской бирже, после чего последовали падения на биржах и в других странах мира. Как указывает Bloomberg, массовая продажа акций началась, принимая во внимание опасения по поводу экономики США.
Индексы фондового рынка США также испытали значительное падение, причем больше всего пострадал фондовый рынок NASDAQ. Индекс уязвимости рынка достиг самого высокого уровня с августа 2020 года. Индекс европейских акций Stoxx 600 также упал в понедельник на 2,7%.
Аналитик Goldman Sachs Кристиан Мюллер-Глисманн говорит, что рынок "демонстрирует своего рода здоровую коррекцию". Он добавляет, что данные о слабости экономики США являются неожиданными, но причин для беспокойства пока нет.
Отмечается, что акции американских технологических компаний также значительно потеряли в цене - Nvidia потеряла 17%, Apple - 10%, Microsoft - 9%, Amazon - 9,3%, Meta и Tesla - по 10%.
Японская иена, реагируя на падение индекса японской биржи, также потеряла 3,3% своей стоимости. Индекс японской биржи Nikkei в течение понедельника потерял 12,4%, что является самым большим падением за один день с октября 1987 года, когда крупнейший на тот момент индекс потерял 12,48%.
Наблюдалось падение и на других азиатских фондовых рынках. Тайваньский индекс Taiex потерял 8%, а южнокорейский KOSPI - 9%. Сингапурский Straits Times Indekss потерял 4%, а австралийский All Ordinaries - 3% своей стоимости.
Продажа акций продолжилась и на европейских биржах, однако здесь ситуация не такая тяжелая, как в Азии. Крупнейшие фондовые индексы Stoxx Europe 600 и FTSE 100 упали на 2%, в свою очередь стоимость Stoxx Tech Index упала на 5%, снизившись до самых низких за последние полгода показателей.
Циклические сектора, такие как банковский и энергетический, также несут значительные потери. Лучше обстоят дела у торговцев потребительскими товарами и товарами первой необходимости. По данным Financial Times, доходность двухлетних облигаций Германии упала до 17-месячного минимума, что вызвано опасениями по поводу возможной рецессии в США.
Основные причины проблем на фондовых рынках связаны с отчетом, опубликованным властями США. В нем говорится, что уровень безработицы в США в июле достиг трехлетнего максимума, и выражается обеспокоенность возможными проблемами на внутреннем рынке труда. Это дало повод аналитикам предположить, что экономика США, крупнейшая в мире, движется к рецессии.
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