Индексы фондового рынка США также испытали значительное падение, причем больше всего пострадал фондовый рынок NASDAQ. Индекс уязвимости рынка достиг самого высокого уровня с августа 2020 года. Индекс европейских акций Stoxx 600 также упал в понедельник на 2,7%.

Аналитик Goldman Sachs Кристиан Мюллер-Глисманн говорит, что рынок "демонстрирует своего рода здоровую коррекцию". Он добавляет, что данные о слабости экономики США являются неожиданными, но причин для беспокойства пока нет.

Отмечается, что акции американских технологических компаний также значительно потеряли в цене - Nvidia потеряла 17%, Apple - 10%, Microsoft - 9%, Amazon - 9,3%, Meta и Tesla - по 10%.

Японская иена, реагируя на падение индекса японской биржи, также потеряла 3,3% своей стоимости. Индекс японской биржи Nikkei в течение понедельника потерял 12,4%, что является самым большим падением за один день с октября 1987 года, когда крупнейший на тот момент индекс потерял 12,48%.

Наблюдалось падение и на других азиатских фондовых рынках. Тайваньский индекс Taiex потерял 8%, а южнокорейский KOSPI - 9%. Сингапурский Straits Times Indekss потерял 4%, а австралийский All Ordinaries - 3% своей стоимости.