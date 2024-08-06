В результате нападения на военную базу в Ираке пострадали несколько американских солдат

Судя по сообщению министерства, в базу в провинции Анбар попала ракета. Размер повреждений еще оценивается.

В конце января три американских солдата были убиты и более 20 ранены в результате атаки на базу США в Иордании.

С момента начала войны между Израилем и палестинской террористической группировкой ХАМАС в секторе Газа в октябре прошлого года связанные с Ираном боевики регулярно атакуют американские военные базы в Ираке и Сирии. В ответ на это правительство США наносит авиаудары по обеим странам

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