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В результате нападения на военную базу в Ираке пострадали несколько американских солдат

rus.tvnet.lv
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Военная база США в провинции Анбар
Военная база США в провинции Анбар Фото: AFP/SCANPIX

В результате нападения на военную базу в Ираке ранения получили несколько американских солдат, сообщило в понедельник Министерство обороны США, пишет dpa.

Судя по сообщению министерства, в базу в провинции Анбар попала ракета. Размер повреждений еще оценивается.

В конце января три американских солдата были убиты и более 20 ранены в результате атаки на базу США в Иордании.

С момента начала войны между Израилем и палестинской террористической группировкой ХАМАС в секторе Газа в октябре прошлого года связанные с Ираном боевики регулярно атакуют американские военные базы в Ираке и Сирии. В ответ на это правительство США наносит авиаудары по обеим странам

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