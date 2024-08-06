Rus.Postimees поговорил со священником ЭПЦ МП Леонидом Конощенком о его брате, который 1 августа пожал руку Владимиру Путину после возвращения из американской тюрьмы в рамках беспрецедентного обмена заключенными между Россией и США.
Эстонский священник рассказал о младшем брате Вадиме Конощенке, которого США обменяли на политзеков России
Гражданин России, уроженец Таллинна Вадим Конощенок, которого в СМИ называют сотрудником ФСБ, был задержан в 2022 году при попытке вывезти из Эстонии в Россию партию американских патронов для снайперских винтовок, а также чипы для электроники. В 2023 году был экстрадирован в США по обвинению в обходе санкций, где ему грозило 30 лет лишения свободы. Однако в минувший четверг он вместе с киллером ФСБ Вадимом Красиковым и другими россиянами был обменян на полтора десятка политических заключенных.
Его старший брат Леонид Конощенок живет и работает в Эстонии. Он священник Эстонской православной церкви Московского патриархата, клирик храма иконы Божией Матери "Скоропослушница" в Ласнамяэ. Какие грехи брат сотрудника ФСБ не сможет ему отпустить, протоиерей рассказал Rus.Postimees.