Загорелся диван: в рижской девятиэтажке в результате пожара погиб человек

В 5:02 спасатели выехали на пожар в Риге, где в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома возникло задымление. Пожарные с помощью лестницы проникли в квартиру, где горел диван площадью два квадратных метра, и вынесли человека, которого медики признали мертвым.

В понедельник в 14:46 пожарные получили информацию о том, что в одноэтажном здании ангарного типа на улице Флотес в Риге начался пожар. По прибытии на место происшествия было установлено, что горит производственное оборудование на площади 20 кв. м, готовая продукция на площади 10 кв. м, крыша и вентиляционная труба. Общая площадь пожара составила 65 кв. м.

Пожар начали тушить еще до прибытия VUGD с помощью огнетушителей, в 18:22 возгорание было ликвидировано.

Всего за прошедшие сутки в VUGD поступило 49 вызовов - 12 на пожаротушение, 26 на спасательные работы, а 11 вызовов были ложными.

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