Под Вецпиебалгой произошла авария. Движение в месте ДТП затруднено

Предприятие Latvijas Valsts ceļi сообщает в социальной сети Х, что у Илзени произошло ДТП.
Авария произошла на 26-м километре дороги Эргли - Яунпиебалга - Салинькрогс (Р33). Движение в месте аварии осуществляется по одной полосе, сообщила Пожарно-спасательная служба.
‼️ Satiksmes negadījums uz a/c Ērgļi–Jaunpiebalga–Saliņkrogs (P33, https://t.co/vAi3F7Z8M8), pie Ilzēniem. Satiksme negadījuma vietā pa vienu braukšanas joslu, informē @ugunsdzeseji. pic.twitter.com/EzeWBfjSC6— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) August 6, 2024
В понедельник в ДТП пострадали 25 человек
В понедельник в Латвии было зарегистрировано 146 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 25 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Четверо из пострадавших были пешеходами, трое - велосипедистами и еще трое - водителями электросамокатов.
Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано в Рижском регионе, где произошло 83 аварии, в том числе 12 с травмами.
Вчера задержано 11 пьяных водителей, заведено восемь уголовных дел.
Оформлено 456 административных протоколов за нарушения правил дорожного движения, в том числе 240 за превышение скорости и пять за агрессивное вождение.
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