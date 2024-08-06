Под Вецпиебалгой произошла авария. Движение в месте ДТП затруднено

Авария произошла на 26-м километре дороги Эргли - Яунпиебалга - Салинькрогс (Р33). Движение в месте аварии осуществляется по одной полосе, сообщила Пожарно-спасательная служба.

В понедельник в ДТП пострадали 25 человек

В понедельник в Латвии было зарегистрировано 146 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 25 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Четверо из пострадавших были пешеходами, трое - велосипедистами и еще трое - водителями электросамокатов.

Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано в Рижском регионе, где произошло 83 аварии, в том числе 12 с травмами.

Вчера задержано 11 пьяных водителей, заведено восемь уголовных дел.

Оформлено 456 административных протоколов за нарушения правил дорожного движения, в том числе 240 за превышение скорости и пять за агрессивное вождение.

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