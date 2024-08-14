"Пришлось вспомнить украинский": актер Театра им. Чехова Никита Осипов о первых месяцах войны

Во время интервью актер Никита Осипов рассказал, что учился в Рижской украинской школе, а потом поступил в ГИТИС. После выпуска он вернулся в Ригу и попал на работу в Рижский русский театр им. М. Чехова. Сначала испытанием стала пандемия коронавируса, а 24 февраля 2022 года началась война в Украине. Тут и пригодилось его знание украинского языка!
Ранее в передаче RUS TVNET "В чём фишка?" Никита Осипов рассказал о том, как с детства учил украинский язык, попал в Театр им. Чехова, а также о Дане Бйорк и своих мечтах.
Никита Осипов играет в таких спектаклях, как "Айболит", "Визит старой дамы" (сын Илла), "Вот комната эта..." (контрабас), "Всё начинается с любви…" (Роберт Рождественский), "Граф Монте-Кристо. Я - Эдмон Дантес" (Данглар), "Да здравствует Королева, виват!", "Золушка", "Исповедь хулиганки", "Новогодняя акция!", "Почтисчастье" (официант), "Рейс 2023-2024", "Робин Гуд" (принц Джон, младший брат короля Ричарда Львиное Сердце), "Сказки в капельках дождя", "Тартюф", "Три поросенка и волк" (старший брат) и "Это случилось в Виши" (официант).
Кстати, 1 сентября в Театре им. Чехова пройдет новая премьера для всей семьи - спектакль "Золушка", где Никита сыграет принца.
"Пришлось вспомнить украинский язык, - признается актер. - У меня нет родственников из Украины. Просто по стечению обстоятельств я жил на той же улице, где была эта школа. А поскольку родители знали, что это небольшая, практически частная школа - такой подход был личностный, поэтому решили меня отдать в нее. Я выучил украинский язык, потом благополучно я его практически забыл. Шесть лет его не использовал, когда учился в ГИТИСе. Потом сюда вернулся, началась война, и срочно понадобились переводчики".
Дело в том, что нужно было переводить синхронно с украинского на русский язык те события, которые на тот момент происходили в Украине. Преимущественно это были украинские телеканалы.
После Никите поступило предложение по озвучке мультфильмов для украинских детей:
"Это было очень сложно в первые месяцы войны, потому что там были какие-то нюансы, военная техника и так далее. Но я с этим справился. Потом поступило предложение. В Украине не могли озвучивать мультики на украинский язык, и я озвучивал мультики здесь. То есть какие-то английские мультики, которые - я так понимаю, это была поддержка украинских детей - предоставляли без прав, но нужно было их озвучить здесь на украинский".
До сих пор на YouTube можно посмотреть мультфильмы, озвученные Осиповым. Он продолжает заниматься озвучкой сериалов и анимации.
"Да и мультики я периодически озвучиваю и на русском языке, и на украинском. Да, это классно побыть каким-то острым, характерным персонажем, как-то раствориться в этом образе, и самому кайф есть от этого", - добавляет он.
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