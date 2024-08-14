"Пришлось вспомнить украинский": актер Театра им. Чехова Никита Осипов о первых месяцах войны

Ранее в передаче RUS TVNET "В чём фишка?" Никита Осипов рассказал о том, как с детства учил украинский язык, попал в Театр им. Чехова, а также о Дане Бйорк и своих мечтах.

Никита Осипов играет в таких спектаклях, как "Айболит", "Визит старой дамы" (сын Илла), "Вот комната эта..." (контрабас), "Всё начинается с любви…" (Роберт Рождественский), "Граф Монте-Кристо. Я - Эдмон Дантес" (Данглар), "Да здравствует Королева, виват!", "Золушка", "Исповедь хулиганки", "Новогодняя акция!", "Почтисчастье" (официант), "Рейс 2023-2024", "Робин Гуд" (принц Джон, младший брат короля Ричарда Львиное Сердце), "Сказки в капельках дождя", "Тартюф", "Три поросенка и волк" (старший брат) и "Это случилось в Виши" (официант).

Кстати, 1 сентября в Театре им. Чехова пройдет новая премьера для всей семьи - спектакль "Золушка", где Никита сыграет принца.