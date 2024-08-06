Западноафриканская страна переживает тяжелый экономический кризис, и на прошлой неделе тысячи людей присоединились к протестам против политики правительства и стоимости жизни.

Митинги в большинстве районов страны утихли после столкновений с силами безопасности, но в понедельник сотни демонстрантов вновь вышли на улицы в северных штатах, включая Кадуну, Кацину и Кано, а также в центральном штате Плато.

Среди демонстрантов также были замечены несколько человек с российскими флагами. Однако российское посольство дистанцировалось от этих акций.

Северная Нигерия имеет тесные культурные, религиозные и социально-экономические связи со своими соседями в Сахельском регионе, где в последние годы произошло несколько переворотов, а военные лидеры отвернулись от западных союзников и укрепляют связи с Москвой.

Российские флаги были замечены на митингах в Нигере, Мали и Буркина-Фасо, а их появление в Нигерии вызвало бурную реакцию официальных лиц.

Отвечая на вопрос о протестующих в Нигерии, представитель полиции Олумуджива Адеджоби заявил во вторник, что более 90 человек были задержаны за то, что несли российские флаги на акциях протеста.

В телеобращении в воскресенье президент Бола Ахмед Тинубу призвал прекратить демонстрации, но организаторы протестов пообещали продолжать митинги, несмотря на сокращение численности участников.

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