На прошлой неделе Юсов заявил, что повстанцам была предоставлена ​​"необходимая информация и не только информация" для проведения атаки. Пресс-представитель хунты обвинил Украину в нарушении суверенитета Мали.

Также власти Мали сочли слова посла Украины в Сенегале Юрия Пивоварова оправданием терроризма. Поводом стал его комментарий на странице посольства в Facebook к видео о столкновении повстанцев с "вагнеровцами".

Решение вступает в силу немедленно.

Армия Мали на прошлой неделе признала, что понесла значительные потери в дни боевых действий, начавшихся 25 июля.

Сепаратистский повстанческий альянс на севере Мали, возглавляемый туарегами, 1 августа объявил, что уничтожил 84 наемника ЧВК "Вагнер" и 47 малийских солдат в бою, который произошел с 25 по 27 июля недалеко от границы с Алжиром.

Ни малийские военные, ни представители ЧВК "Вагнер" не назвали точных цифр. Также сообщалось, что число погибших среди наемников - от 20 до 80 человек.

Хотя Мали традиционно выбрала в качестве союзника свою бывшую колониальную метрополию Францию, хунта, пришедшая к власти в результате военного переворота в 2020 году, установила тесные отношения с Россией и пользуется услугами наемников ЧВК "Вагнер", подконтрольных российским спецслужбам.

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