В воскресенье, 4 августа, правящая в Мали хунта объявила о решении разорвать дипломатические отношения с Украиной. Хунта заявила, что такое решение принято после заявлений представителя Главного управления разведки Украины Андрея Юсова, в котором он признал, что Украина предоставила туарегским повстанцам информацию, с помощью которой они в конце июля смогли осуществить нападение, в результате чего были убиты несколько десятков бойцов ЧВК "Вагнер" и солдат Мали.
К уничтожению наемников ЧВК "Вагнер" в Мали причастна Украина. Власти объявили о разрыве дипотношений (1)
На прошлой неделе Юсов заявил, что повстанцам была предоставлена "необходимая информация и не только информация" для проведения атаки. Пресс-представитель хунты обвинил Украину в нарушении суверенитета Мали.
Также власти Мали сочли слова посла Украины в Сенегале Юрия Пивоварова оправданием терроризма. Поводом стал его комментарий на странице посольства в Facebook к видео о столкновении повстанцев с "вагнеровцами".
Решение вступает в силу немедленно.
Армия Мали на прошлой неделе признала, что понесла значительные потери в дни боевых действий, начавшихся 25 июля.
Сепаратистский повстанческий альянс на севере Мали, возглавляемый туарегами, 1 августа объявил, что уничтожил 84 наемника ЧВК "Вагнер" и 47 малийских солдат в бою, который произошел с 25 по 27 июля недалеко от границы с Алжиром.
Ни малийские военные, ни представители ЧВК "Вагнер" не назвали точных цифр. Также сообщалось, что число погибших среди наемников - от 20 до 80 человек.
Хотя Мали традиционно выбрала в качестве союзника свою бывшую колониальную метрополию Францию, хунта, пришедшая к власти в результате военного переворота в 2020 году, установила тесные отношения с Россией и пользуется услугами наемников ЧВК "Вагнер", подконтрольных российским спецслужбам.
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