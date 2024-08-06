Она отметила, что белорусская сторона в ходе расследования подробности дела не разглашает. Представитель МИД подчеркнула, что родственники молодых людей выступают категорически против обнародования информации в связи с их задержанием, а потому, уважая их позицию, министерство комментариев давать не будет.

С учетом вовлеченности Беларуси в полномасштабные военные действия России против Украины, усиленной активности вооруженных сил России и Беларуси на территории Беларуси, значительных рисков безопасности и непредсказуемого развития ситуации с безопасностью в ближайшем будущем МИД по-прежнему призывает подданных Латвии не ездить в Беларусь.

МИД акцентирует внимание на том, что путешественники могут подвергаться провокациям белорусских служб, быть ложно обвиненными в нарушениях белорусских законов и в результате этого арестованы. В министерстве добавили, что из-за отсутствия правосудия в Беларуси возможности Латвии оказать таким лицам помощь очень ограничены.

Как сообщалось, в Беларуси задержаны четверо молодых людей из Латвии. В МИД ранее отметили, что от родственников молодых людей поступил звонок в этой связи, а факт задержания был уточнен в официальных органах.

Как следует из видео, опубликованного в соцсетях, молодые люди отправились в Беларусь, чтобы посетить фестиваль. У молодых людей в машине была обнаружена марихуана, и все четверо задержаны.

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