Пока Наталья рожала дома, отец ребенка спал рядом пьяный. Муж Лиене в алкогольном бреду схватил люльку от коляски с младенцем внутри и выбросил ее из окна. Новая жизнь для обеих женщин началась, когда они вместе с детьми приехали в дом мамочек "Центра надежды" (Cerību centrs) в Лиепской волости. В отличие от других кризисных центров, здесь матери с детьми живут годами и часто учатся всему с нуля - пользоваться вилкой и ножом, готовить, соблюдать личную гигиену, писать письма и заявления. В настоящее время в центре живут семь матерей и девять детей; некоторые из женщин - с особыми потребностями.
"За каждую маму нужно основательно бороться", - говорит Гита Бинане, директор общества Cerību centrs, в ведении которого находится дом мамочек. Обстоятельства, которые приводят матерей с детьми в дом мамочек Madaras, очень разные. Однако общими чертами являются отсутствие поддержки со стороны семьи, токсичные отношения, физическое, эмоциональное и сексуальное насилие.
Жизнь в Madaras, в отличие от других кризисных центров, похожа на домашнюю: ежедневные хлопоты по дому, готовка, игры с детьми, просмотр фильмов, прогулки. Матери и их дети остаются здесь надолго, часто на годы. В настоящее время в центре живут матери, некоторые из которых с умственными нарушениями и особыми потребностями.