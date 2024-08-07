Пока Наталья рожала дома, отец ребенка спал рядом пьяный. Муж Лиене в алкогольном бреду схватил люльку от коляски с младенцем внутри и выбросил ее из окна. Новая жизнь для обеих женщин началась, когда они вместе с детьми приехали в дом мамочек "Центра надежды" (Cerību centrs) в Лиепской волости. В отличие от других кризисных центров, здесь матери с детьми живут годами и часто учатся всему с нуля - пользоваться вилкой и ножом, готовить, соблюдать личную гигиену, писать письма и заявления. В настоящее время в центре живут семь матерей и девять детей; некоторые из женщин - с особыми потребностями.