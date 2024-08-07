Должностное лицо Госполиции с супругом выкрали из Гарантийного фонда средств тысячи евро

Как сообщили агентству LETA в IDB, во второй половине июля бюро направило в Зиемельскую прокуратуру Риги уголовный процесс для возбуждения уголовного преследования в отношении должностного лица Курземского регионального управления Госполиции и частного лица за мошенничество в группе лиц по предварительному сговору.

В ходе досудебного расследования IDB получило доказательства того, что должностное лицо полиции со своим супругом совершили мошенничество, а именно в течение нескольких лет необоснованно запрашивали и похитили из Гарантийного фонда средств на содержание административные средства на содержание, в результате чего государству был причинен материальный ущерб в размере более 15 000 евро.

Против должностного лица Госполиции и частного лица предложено начать уголовное преследование за совершение преступления, предусмотренного частью второй статьи 177 Уголовного закона - мошенничество в группе лиц.

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