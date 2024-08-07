В Эстонии активистку, которая работала на пропаганду РФ, обвинили в госизмене

Гражданка Эстонии Светлана Бурцева, которая с марта 2024 года находится под стражей, предстала перед судом. По данным обвинения, женщина продолжала работать на российскую пропаганду после запрещения деятельности соответствующих СМИ в ЕС, прошла обучение под кураторством сотрудника ФСБ и написала сценарий победы России в мировой гибридной войне, пишет Rus.Postimees.
Предварительное заседание по делу Светланы Бурцевой состоялось во вторник, 6 августа, в Харьюском уездном суде. Участники процесса договорились, что рассмотрение дела по существу начнется 1 ноября. Государственная прокуратура обвинила гражданку Эстонии в нарушении международных санкций и государственной измене.
"Даже после санкций против России, введенных Советом Европы, Бурцева продолжала работать на благо владельца и реального бенефициара МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, - заявила ERR госпрокурор Энели Лауритс. - По данным КаПо, собранные доказательства указывают на то, что Бурцева является пропагандисткой, работавшей на порталах, служащих агрессивным целям Кремля, а расследование ее деятельности выявило, помимо нарушения международных санкций, и преступление против государства".
Гособвинение указало на то, что Бурцева не только работала на российскую пропаганду под псевдонимом вплоть до 2023 года, но также прошла обучение в Севастополе в 2019-2021 годах под кураторством сотрудников российских спецслужб.
"Она прошла учебную программу по информационным и гибридным конфликтам, которую курировал и возглавлял глава зарегистрированной в России частной разведывательной компании и бывший офицер контрразведки ФСБ. Целью двухлетней магистерской программы является подготовка международных работников СМИ и аналитиков, которые могли бы оказаться на передовой борьбы России с гибридными угрозами", - добавила госпрокурор.
В прокуратуре не сомневаются, что Бурцева является автором книги "Гибридная война за мир", автором которой указан некий политолог Л. Б. Свет, где описан сценарий гибридной войны, которую Россия должна выиграть.
"Содержание книги принижает Эстонскую Республику и, таким образом, направлено на раскол эстонского общества и дискредитацию Эстонской Республики и ее институтов", - утверждает Лауритс.
Представленные доказательства указывают на государственную измену через ненасильственные действия против независимости Эстонии, полагают в госпрокуратуре.
Попытка защиты подсудимой добиться замены ареста на электронное наблюдение, не была успешной. Прокурор Лауритс выступила против, указав на то, что Бурцева может скрыться в России. Сообщается, что после задержания минувшей весной обвиняемая переписала свою таллиннскую квартиру на подругу. Рассмотрение ходатайств стороны защиты продолжится 14 августа.
Адвокаты женщины не стали общаться с журналистами, которые посетили заседание суда.
В марте Rus.Postimees рассказывал, что об аресте Бурцевой стало известно только спустя месяц после ее задержания. C 2023 года она является членом партии Koos, один из лидеров которой, Айво Петерсон, тоже обвиняется в государственной измене.
В 2016 году Бурцева была автором официального издания мэрии Таллинна Stolitsa.ee.
По действующему пенитенциарному кодексу Эстонии, в случае признания доказанной вины по статье 235.1 обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.
Статья 235.1 Отношения против Эстонской Республики: Создание или поддержание отношений с иностранным государством, иностранной организацией или лицом, действующим по заданию иностранного государства, с целью совершения преступления, установленного статьями 231, 232, 233, 234, 234.2 или 235 настоящего кодекса, наказываются тюремным заключением на срок до шести лет.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!