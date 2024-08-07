В Эстонии активистку, которая работала на пропаганду РФ, обвинили в госизмене

В прокуратуре не сомневаются, что Бурцева является автором книги "Гибридная война за мир", автором которой указан некий политолог Л. Б. Свет, где описан сценарий гибридной войны, которую Россия должна выиграть.

Страницы с оглавлением книги "Гибридная война за мир. Где пройдет ее "Курская битва". Гражданка Эстонии Светлана Бурцева обвиняется в том, что является автором этого труда, что рассматривается как доказательство вины на процессе, где женщину обвиняют в госизмене. Фото: российский книжный онлайн-магазин

"Содержание книги принижает Эстонскую Республику и, таким образом, направлено на раскол эстонского общества и дискредитацию Эстонской Республики и ее институтов", - утверждает Лауритс.

Представленные доказательства указывают на государственную измену через ненасильственные действия против независимости Эстонии, полагают в госпрокуратуре.

Попытка защиты подсудимой добиться замены ареста на электронное наблюдение, не была успешной. Прокурор Лауритс выступила против, указав на то, что Бурцева может скрыться в России. Сообщается, что после задержания минувшей весной обвиняемая переписала свою таллиннскую квартиру на подругу. Рассмотрение ходатайств стороны защиты продолжится 14 августа.

Адвокаты женщины не стали общаться с журналистами, которые посетили заседание суда.

В марте Rus.Postimees рассказывал, что об аресте Бурцевой стало известно только спустя месяц после ее задержания. C 2023 года она является членом партии Koos, один из лидеров которой, Айво Петерсон, тоже обвиняется в государственной измене.

В 2016 году Бурцева была автором официального издания мэрии Таллинна Stolitsa.ee.

По действующему пенитенциарному кодексу Эстонии, в случае признания доказанной вины по статье 235.1 обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

Статья 235.1 Отношения против Эстонской Республики: Создание или поддержание отношений с иностранным государством, иностранной организацией или лицом, действующим по заданию иностранного государства, с целью совершения преступления, установленного статьями 231, 232, 233, 234, 234.2 или 235 настоящего кодекса, наказываются тюремным заключением на срок до шести лет.

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