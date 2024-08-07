Превышение скорости более чем в два раза: в Пуре поймали "очень спешащего" водителя

В 20:10 сотрудники полиции в Тукумском крае в населенном пункте Пуре остановили автомобиль Audi, водитель которого в месте, где максимальная скорость движения составляет 50 километров в час, ехал со скоростью 119 километров в час, превысив, таким образом, скорость на 69 километров в час. Против мужчины был начат административный процесс за превышение скорости.

За такое административное нарушение грозит денежный штраф от 1040 до 1400 евро и лишение прав на срок от девяти до 12 месяцев.

В свою очередь, в 18:20 в Тукумском крае на Вентспилсском шоссе был остановлен мужчина, который мчался на автомобиле Ford со скоростью 132 километра в час, хотя максимальная разрешенная скорость движения составляла 90 километров в час. Кроме того, мужчина одновременно обогнал несколько ехавших в колонне автомобилей, в результате чего возникла опасная ситуация и было нарушено равномерное движение по встречной полосе.

Против мужчины начаты административные процессы за превышение скорости и агрессивную езду.

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