В Резекне за насилие по отношению к отцу задержан мужчина

Сотрудники Латгальского регионального управления полиции получили информацию о том, что в частном доме в Резекне сын избивает своего отца. Было установлено, что мужчина 1978 года рождения во время ссоры несколько раз ударил отца по лицу. В момент конфликта оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшего, мужчину 1951 года рождения, доставили в местное медицинское учреждение с травмами. Его сына задержала полиция.

По факту инцидента идет расследование по статье 174.1 Уголовного закона - за жестокое обращение с близкими родственниками, супругами, сожителями, а также людьми, с которыми преступник ведет общее хозяйство. Такое преступление может наказываться лишением свободы на срок до трех лет.

Полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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