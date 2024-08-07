Ср, 7.08.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В Резекне за насилие по отношению к отцу задержан мужчина

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Жестокий мужчина
Жестокий мужчина Фото: Shutterstock

В Резекне в понедельник был задержан мужчина, избивший своего отца, сообщили в Государственной полиции (VP) агентству LETA.

Сотрудники Латгальского регионального управления полиции получили информацию о том, что в частном доме в Резекне сын избивает своего отца. Было установлено, что мужчина 1978 года рождения во время ссоры несколько раз ударил отца по лицу. В момент конфликта оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшего, мужчину 1951 года рождения, доставили в местное медицинское учреждение с травмами. Его сына задержала полиция.

По факту инцидента идет расследование по статье 174.1 Уголовного закона - за жестокое обращение с близкими родственниками, супругами, сожителями, а также людьми, с которыми преступник ведет общее хозяйство. Такое преступление может наказываться лишением свободы на срок до трех лет.

Полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх