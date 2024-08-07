Пожар на Ганибу дамбис: ранее VDD констатировала в зоне складов несоответствия

По ее словам, степень остаточного загрязнения в почве и грунтовых водах будет оценена после завершения работ по очистке с помощью геоэкологических исследований.

Как сообщалось, в среду, 7 августа, в ангаре на Ганибу дамбис в Риге вспыхнул пожар, распространяя черный и едкий дым по окрестностям.

В VUGD сообщили, что вызов поступил в 13:53.

На месте работают 40 пожарных с восемью автоцистернами, двумя лестницами, а также специализированный автомобиль для шлангов и пены.

Как отмечает LETA, на месте работает много пожарных, вся территория оцеплена, тушение ангара ведется с использованием различной техники, в том числе автоподъемника сверху.

На месте пожара в Риге образовалось сильное задымление, поэтому VUGD в округе Ганибу дамбис рекомендует жителям закрыть окна, двери, выключить вентиляционные и рекуперативные устройства.

Рядом с местом событий на Ганибу дамбис ограничено движение.

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