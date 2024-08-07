Пожар на Ганибу дамбис: ранее VDD констатировала в зоне складов несоответствия

Государственная служба среды (VDD) ранее уже констатировала несоответствия в зоне загоревшихся на Ганибу дамбис складов и менее месяца назад применила административный штраф за деятельность и хранение отходов за пределами разрешенной зоны, сообщила агентству LETA представитель VDD Айя Ялинска.
По ее словам, степень остаточного загрязнения в почве и грунтовых водах будет оценена после завершения работ по очистке с помощью геоэкологических исследований.
Как сообщалось, в среду, 7 августа, в ангаре на Ганибу дамбис в Риге вспыхнул пожар, распространяя черный и едкий дым по окрестностям.
В VUGD сообщили, что вызов поступил в 13:53.
На месте работают 40 пожарных с восемью автоцистернами, двумя лестницами, а также специализированный автомобиль для шлангов и пены.
Как отмечает LETA, на месте работает много пожарных, вся территория оцеплена, тушение ангара ведется с использованием различной техники, в том числе автоподъемника сверху.
На месте пожара в Риге образовалось сильное задымление, поэтому VUGD в округе Ганибу дамбис рекомендует жителям закрыть окна, двери, выключить вентиляционные и рекуперативные устройства.
Рядом с местом событий на Ганибу дамбис ограничено движение.
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