Главное за 7 августа Поражение пляжных волейболисток, серьезный пожар в Риге и новая волна жары

Главная новость сегодняшнего вечера - латвийский дуэт пляжных волейболисток уступил в четвертьфинальном матче олимпийского турнира. Кроме того, все внимание приковано к серьезному пожару, возникшему на Ганибу дамбис в Риге. Об этом, а также о других важных новостях, рассказываем в ежедневной подборке RUS TVNET - коротко о главном за среду, 7 августа.
Новости Латвии:
В среду, 7 августа, в ангаре на Ганибу дамбис в Риге произошел пожар, в результате которого загорелись титановая стружка и масла, подтвердила TVNET представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Виктория Грибусте.
В 18:36 пожарные ограничили распространение огня. На месте происшествия горели пять ангаров общей площадью 900 квадратных метров, а также размещенная между ангарами готовая продукция и технические устройства на площади 650 квадратных метров. Общая площадь возгорания составила 1550 квадратных метров.
Государственная служба среды (VDD) ранее уже констатировала несоответствия в зоне загоревшихся на Ганибу дамбис складов и менее месяца назад применила административный штраф за деятельность и хранение отходов за пределами разрешенной зоны, сообщила агентству LETA представитель VDD Айя Ялинска.
У женщины, которая ехала на дачу с детьми, отпуск начался неудачно. Семья попала в аварию в Кекавском крае. К счастью, никто не пострадал, сообщает программа Degpunktā.
В последние два года на рынке труда наблюдается положительная тенденция роста зарплат, большинству работников повысили зарплату, рассказала в интервью программе "900 секунд" член правления и старший консультант исследовательской и управленческой консалтинговой компании Figure Baltic Advisory Анта Праневича. Об этом сообщает портал TV3.
Никто не застрахован от кратковременных перебоев в поставках медикаментов, поэтому Государственное агентство лекарств (ZVA) предлагает всем, кто регулярно употребляет препараты, например, из-за хронических заболеваний, покупать их вовремя, по крайней мере за месяц.
Туристка из Австралии получила неприятный опыт после посещения SPA-салона, где она испытала навязчивый банный ритуал с предложением эротического массажа. Работник также предложил не оплачивать процедуру, поскольку и сам получил удовольствие. Об этом сообщает Rus.LSM со ссылкой на Латвийское радио 4.
"Пока в парке Узварас праздник, в пруду, который находится на противоположной стороне парка, очень и очень много мертвой рыбы", - рассказывает очевидец TVNET Ивета, которая также запечатлела мертвую рыбу на фотографии. Портал TVNET обратился к специалистам Государственной службы окружающей среды (VVD), чтобы узнать, в курсе ли они о происходящем, а также в чем может быть причина гибели рыбы.
Последние прогнозы погоды показывают, что в середине следующей недели в Латвии ожидается волна жары, сообщает lsm.lv.
На прошлой неделе гость одного из рижских хостелов в результате ссоры заколол ножом работника гостиницы. Подозреваемый был задержан на месте преступления. Возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу, сообщили в Государственной полиции (VP).
За рубежом:
Весь день 6 августа поступали отрывочные сообщения о переходе украинскими частями границы и наступлении вглубь территории Курской области. Поначалу обострение ситуации в российском приграничье выглядело как рядовая попытка прорыва диверсионно-разведывательной группы, какие уже были в прошлом году. Но, судя по накалу боевых действий, на этот раз все серьезней. Поступают сообщения, что ВСУ продолжают развивать наступление. Минобороны это отрицает. Что известно на данный момент?
Только за два месяца Киеву выделили еще 10,6 млрд евро. В чем Европа опережает США? Кто сейчас лидирует в оказании помощи? У проекта Ukraine Support Tracker - обновленные данные.
Жительница Таллинна столкнулась с неприятной ситуацией: сотрудник парома Viking Line выгнал ее из кафе, потому что она в нем ничего не купила, сообщает Rus.Postimees.
Вечером во вторник, 6 августа, один человек погиб в результате частичного обрушения здания отеля на западе Германии, сообщила полиция в среду, 7 августа.
Компания Runikon Retail OÜ, управляющая магазинами IKEA, внесена в черный список Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA). Причиной стала жалоба потребителя, в случае с которой ведомство частично встало на сторону потребителя, так как стороны не смогли прийти к соглашению. Об этом сообщает Rus.Postimees.
29 июля участник дорожного движения опубликовал в группе в Facebook видео, на котором видно, как водитель, двигаясь по трассе Таллинн - Тарту, выезжает на встречную полосу и не может вернуться на свою полосу.
Гражданка Эстонии Светлана Бурцева, которая с марта 2024 года находится под стражей, предстала перед судом. По данным обвинения, женщина продолжала работать на российскую пропаганду после запрещения деятельности соответствующих СМИ в ЕС, прошла обучение под кураторством сотрудника ФСБ и написала сценарий победы России в мировой гибридной войне, пишет Rus.Postimees.
Олимпиада в Париже:
Латвийский дуэт Тина Граудиня/Анастасия Самойлова в среду, 7 августа, потерпел поражение в четвертьфинальном матче турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Париже, заняв в итоге на Олимпиаде разделенное пятое место.
Во вторник, 6 августа, на летних Олимпийских играх-2024 прошёл 11-й медальный день.
Сборная Латвии по баскетболу 3х3, занявшая четвёртое место на Олимпийских играх в Париже, сегодня, 7 августа, вернулась на родину. TVNET также присутствовал в аэропорту, где встречали спортсменов.
Латвийские баскетболисты 3х3 могут получить премию в размере до 92 204 евро за четвертое место на Олимпийских играх в Париже, сообщили в Министерстве образования и науки (IZM).
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