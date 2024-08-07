Главное за 7 августа Поражение пляжных волейболисток, серьезный пожар в Риге и новая волна жары

Латвийский дуэт Тина Граудиня/Анастасия Самойлова в среду, 7 августа, потерпел поражение в четвертьфинальном матче турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Париже, заняв в итоге на Олимпиаде разделенное пятое место.

Во вторник, 6 августа, на летних Олимпийских играх-2024 прошёл 11-й медальный день.

Сборная Латвии по баскетболу 3х3, занявшая четвёртое место на Олимпийских играх в Париже, сегодня, 7 августа, вернулась на родину. TVNET также присутствовал в аэропорту, где встречали спортсменов.

Латвийские баскетболисты 3х3 могут получить премию в размере до 92 204 евро за четвертое место на Олимпийских играх в Париже, сообщили в Министерстве образования и науки (IZM).

Копьеметателю Патрику Гайлумсу после полученной в ходе Олимпийских игр в Париже травмы потребуется операция, подтвердил TVNET сам спортсмен.

Мужчина в обычных очках подошел к барьеру и, не вынимая руки из кармана, направил пистолет в сторону мишени. В отличие от других спортсменов, у него не было ни защитных наушников, ни разных замысловатых приспособлений.

Интересное чтиво:

Гостьей TVNET+ стала моделинг- и позинг-коуч, инфлюенсер и модель Viola Push, которая рассказала о самой быстрой истории успеха, к которой она имела непосредственное отношение. Также Виола поделилась лайфхаком, как стать моделью, и дала ценные советы по позингу.

30 лет героина, почти 9 лет тюрьмы, 15 лет в проституции. Это кратко о CV 47-летней Алёны. Большинства девочек, с которыми она начинала работать на улице, уже нет в живых. Алёна жива. И это означает, что она может продолжить свою биографию с чистого листа. Имя и некоторые детали в статье изменены, всё остальное - документальный рассказ.

29 августа в концертном зале "Дзинтари" группа "Би-2" представит новую акустическую программу под названием Special, а 31 августа выступление запланировано в Таллинне - в сопровождении оркестра. В преддверии концертов вокалист группы Лёва Би-2 дал эстонскому порталу Limon.ee эксклюзивное интервью.

"Поющий полицейский" Николай Пузиков некоторое время назад заявил, что он больше не свободный человек, а сейчас объявил, что собирается вступить в брак.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!