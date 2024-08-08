До Рублева First пытался организовать концерты и других прославителей кремлевской агрессии, сообщает Panorāma. Среди них рэпер Instasamka, певцы Миша Марвин и Иракли. Справедливости ради, однако, следует добавить, что в этом же клубе выступали и музыканты, осуждающие войну и поддерживающие Украину - белорусская группа "Ляпис Трубецкой", российская "Сплин" и другие.

Обычно после анонса концертов ответственные службы Латвии включали приглашенных артистов в "черный список", и концерты отменялись. Представители клуба отказались комментировать ситуацию СМИ.

Ситуацией с First заинтересовалась и Служба госбезопасности VDD, однако пока оснований для возбуждения дела обнаружено не было. Вместо этого служба инициировала превентивные беседы как с сотрудниками First, так и с другими организаторами подобных мероприятий.

По мнению службы, артисты, которые продолжают проводить концерты в РФ или на оккупированных территориях Украины, таким образом поддерживают российскую агрессию. Зампредседателя Рижской думы Линда Озола, в свою очередь, считает действия клуба провокативными и направленными на сеяние раздора в обществе. При этом Озола подчеркнула, что у самоуправления нет инструментов, чтобы ограничить деятельность клуба.

При этом, сообщает передача, клуб несколько лет работал без необходимых формальностей и разрешений.

Министерство иностранных дел призывает организаторов концертов и других публичных мероприятий всегда тщательно проверять репутацию и поведение приглашенных гостей, принимая во внимание и уважая принципиальную поддержку Латвией территориальной целостности Украины.

В МИД подчеркивают, что Латвия решительно осуждает агрессию России против Украины в 2014 году и ее территориальной неделимости, а также неспровоцированное полномасштабное военное нападение на Украину.

Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)

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