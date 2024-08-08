Фото Турист заснял в Виндзорском замке "призрак" королевы Елизаветы II

У туриста не осталось сомнений, что это покойная королева, поскольку он увидел в ее руках любимую сумочку от бренда Launer, пишет RadarOnline.com.

Автор фото сообщил британским таблоидам, что увидеть призрак вживую было невозможно, поскольку оно появлялось лишь на секунду и выглядело как отблеск от вспышки.

Турист подчеркивает, что никогда не был приверженцем мистики, но увиденное во дворце заставило его пересмотреть свои взгляды: "Думаю, с этими изображениями трудно спорить. Очевидно, это призрак королевы".

Exclusive Photos: Queen Elizabeth’s ‘Ghost’ Captured On Camera https://t.co/GPfkpup44h — William Cody Wessex⚜ (@wwessex86) August 2, 2024

Отправив снимки в СМИ, фотограф не пожелал раскрывать свою личность.

Посмотреть фото можно по ссылке.

Британцы давно говорят, что 925-летний Виндзорский замок является самым "густонаселенным" призраками из всех нынешних и бывших королевских резиденций. Сообщалось о более чем 25 случаях наблюдения "призраков", в том числе короля Генриха VIII и короля Георга III.

При этом британцы традиционно питают слабость к историям о призраках, которые не могут обрести покой.

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