Фото Турист заснял в Виндзорском замке "призрак" королевы Елизаветы II

Один из посетителей Виндзорского замка, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что после длительной экскурсии просмотрел сделанные фотографии и заметил на некоторых из них что-то странное. На двух фотографиях можно было увидеть белесый силуэт, который контурами напоминал умершую королеву Елизавету II.
У туриста не осталось сомнений, что это покойная королева, поскольку он увидел в ее руках любимую сумочку от бренда Launer, пишет RadarOnline.com.
Автор фото сообщил британским таблоидам, что увидеть призрак вживую было невозможно, поскольку оно появлялось лишь на секунду и выглядело как отблеск от вспышки.
Турист подчеркивает, что никогда не был приверженцем мистики, но увиденное во дворце заставило его пересмотреть свои взгляды: "Думаю, с этими изображениями трудно спорить. Очевидно, это призрак королевы".
Exclusive Photos: Queen Elizabeth’s ‘Ghost’ Captured On Camera https://t.co/GPfkpup44h— William Cody Wessex⚜ (@wwessex86) August 2, 2024
Отправив снимки в СМИ, фотограф не пожелал раскрывать свою личность.
Посмотреть фото можно по ссылке.
Британцы давно говорят, что 925-летний Виндзорский замок является самым "густонаселенным" призраками из всех нынешних и бывших королевских резиденций. Сообщалось о более чем 25 случаях наблюдения "призраков", в том числе короля Генриха VIII и короля Георга III.
При этом британцы традиционно питают слабость к историям о призраках, которые не могут обрести покой.
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