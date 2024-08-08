Стрельба по оленям из автомобиля: к какому наказанию приговорили горе-охотников?

Полтора года условного заключения с двухлетним испытательным сроком и пробационным надзором - такой приговор суд вынес Мартиньшу Карлсонсу и Каспару Кюде, ныне уже бывшим членам охотничьего клуба Jaunmuižas Mežrags.

Престуаление было совершено на трассе Салдус - Кулдига в декабре 2023 года. Снимая стадо оленей, бегущих по полям, стрельбу случайно зафиксировала проезжавшая мимо женщина. Видео стало вирусным в социальных сетях, и действия охотников вызвали широкое осуждение. Во время незаконной охоты мужчины проигнорировали и тот факт, что на шоссе было активное движение, и наличие автомашины на малой дороге.

"Наказание не мягкое", - комментирует прокурор Сигит Шаркис. Помимо полутора лет лишения свободы условно за незаконное убийство двух благородных оленей, двое преступников должны выплатить в госбюджет еще 10 560 евро.

Прокурор просил условные, а не реальные приговоры, поскольку подсудимые признали свою вину и полны решимости загладить ее - возникла уверенность, что новых преступлений они не совершат. Однако если кто-то из них в течение двух лет совершит преступление, он тут же попадет в тюрьму.

Янис Бауманис, глава Союза охотников Латвии, считает, что наказание адекватное: "У того, кто однажды оступился, будет повод задуматься. Если человек наказан уголовно, это печать на всю жизнь".

Наказание следует рассматривать и в контексте других преступлений - если пьяный водитель получает условный срок за наезд на человека, то условное наказание в данном случае адекватно, считает Бауманис. Он не помнит других подобных дел, которые дошли бы до суда.

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