Застрявшие в Испании дети: у турфирмы приостановлена лицензия, латвийцев бесплатно доставят домой

PTAC принял решение о начале бесплатной репатриации и размещения туристов до репатриации.

В настоящее время рассматриваются три варианта доставки в Латвию путешественников, застрявших в Испании:

С помощью автобусной компании-партнера в Испании, которая предоставляет услуги по репатриации;

Варианты репатриации воздушным транспортом;

С помощью услуг SIA Lux Express Latvia, которые займут около трех дней.

PTAC приостановил действие лицензии туроператора, что означает, что дальнейшие поездки будут прекращены. PTAC проинформирует о процессе возврата взносов в ближайшее время, поскольку в настоящее время приоритетом является возвращение детей из Испании в Латвию.

PTAC продолжает поддерживать связь с родителями детей и Министерством иностранных дел, а более подробная информация о ходе репатриации и текущих событиях будет размещена на сайте PTAC.

Ранее один из пострадавших связался с TVNET GRUPA, написав, что более 60 детей и подростков были оставлены в кемпинге в Испании на несколько дней без возможности продолжить путешествие или вернуться домой.

"Организаторы исчезли, уже несколько дней ни с кем невозможно связаться", - написала женщина, добавив, что "эта туристическая компания запланировала на август еще несколько поездок для детей и молодежи. Мы не хотим, чтобы другие родители и дети обнаружили себя в этой неприятной ситуации".

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