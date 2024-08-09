Украинская армия расширяет зону контроля в Курской области. Каковы ее планы?

О долгосрочных планах разработчиков операции по вторжению на российскую территорию на нынешней стадии судить трудно. Но уже сейчас очевидно, что эскалация на курском направлении неизбежно ведёт к открытию нового фронта.

Для российской стороны минусы на первом этапе очевидны: перенос боевых действий на её землю, потеря территорий, недвижимости и имущества, убитые, раненые, пленные, беженцы, паника и упаднические настроения, разрушения инфраструктуры и нарушение логистики — все ужасы войны.

Но что дальше?

С одной стороны, украинское наступление в Курской области выглядит, как зеркальное отражение российского в Харьковской. С той лишь разницей, что оно развивается более стремительно, на местности, плохо подготовленной к обороне в случае полномасштабного вторжения, где элементарно не хватает солдат — основные силы российской ГВ «Север» брошены на штурм городов Волчанск и Липцы.

Вынудить российское командование снять войска с других перспективных направлений ради спасения Курской области, где, помимо всего прочего, расположен крупный стратегический объект, Курская АЭС, — цель понятная.

Как и понятны планы Киева по усилению возможных переговорных позиций — как говорил покойный генерал Лебедь, все войны заканчиваются переговорами. Реалии нынешней российско-украинской войны показывают, что отбить территории, в том числе и захваченные, бывает очень сложно, если противник успел на них закрепиться.

С другой стороны, не получится ли так, что наиболее боеспособные украинские части будут измолочены в бесперспективных боях, а захват территорий вместо пораженческих настроений приведёт к всплеску российского патриотизма?

Но это уже вопрос к командованию ВСУ, которое принимало нестандартное решение о вторжении в Курскую область.