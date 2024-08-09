"В будущем это поможет сократить время пересечения": на границе Эстонии и России начался тотальный контроль

Очередь на границе в четверг, 8 августа, образовалась, как всегда, с самого утра. Скорость пересечения границы средняя - люди стоят по несколько часов. Не все из тех, кто находится в очереди, слышали о новых правилах.

"Судя по скорости, стоять мы только на эстонской стороне будем часа четыре, но нам сказали, что на российской никого нет. Полный контроль в этом виноват или нет, не знаем, но у нас с собой запрещенных вещей нет - только личная одежда, предметы гигиены", - рассказала женщина с двумя взрослыми детьми из очереди. Они граждане России, но проживают в Финляндии, а в Россию едут по личным делам.