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"В будущем это поможет сократить время пересечения": на границе Эстонии и России начался тотальный контроль

Диана Харламова
, корреспондент в Ида-Вирумаа
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Граница между Эстонией и РФ
Граница между Эстонией и РФ Фото: Ilja Smirnov

Согласно плану, разработанному Министерством финансов и Министерством внутренних дел, с 8 августа на пограничном пункте Нарва-Ивангород был введен полный досмотр.

Очередь на границе в четверг, 8 августа, образовалась, как всегда, с самого утра. Скорость пересечения границы средняя - люди стоят по несколько часов. Не все из тех, кто находится в очереди, слышали о новых правилах. 

"Судя по скорости, стоять мы только на эстонской стороне будем часа четыре, но нам сказали, что на российской никого нет. Полный контроль в этом виноват или нет, не знаем, но у нас с собой запрещенных вещей нет - только личная одежда, предметы гигиены", - рассказала женщина с двумя взрослыми детьми из очереди. Они граждане России, но проживают в Финляндии, а в Россию едут по личным делам. 

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