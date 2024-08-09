Зеленский: Россия принесла нам войну и должна почувствовать ее сама

"Сегодня было уже три доклада Главкома Сырского - доклады результативные. Именно такие, которые нужны нашему государству сейчас. Я благодарен каждому воину, каждому солдату и командиру, которые обеспечивают защиту наших, украинских, позиций и выполнения задач нашей обороны. Украинцы умеют достигать своих целей. И это не мы выбрали достигать целей в войне.

Россия принесла войну на нашу землю и должна почувствовать, что ею сделано.

Мы же стремимся как можно быстрее достигать своих целей в мирное время - в условиях справедливого мира. И это будет".

Зеленский также сказал, что он заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова о поставках оружия и экипировки в армию.

"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить, чтобы поставки осуществлялись неизменно своевременно", - сказал Зеленский.

Как ранее сообщалось, в Курскую область России со вторника вошли украинские силы. Украина не стала официально комментировать происходящее там, а также свою причастность. Тогда же советник главы канцелярии президента Михаил Подоляк заявил, что "Россия должна почувствовать настоящую войну на своей территории".

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