Три человека пытались ввезти в Латвию из Ирака несколько килограммов метамфетамина

В октябре прошлого года должностные лица управления налогово-таможенной полиции VID констатировали, что курьерской почтой из Ирака в Латвию отправляются два чемодана с задекларированными товарами - детскими игрушками. Проведя углубленную проверку посылок, сотрудники полиции пришли к выводу, что внутри чемоданов устроены тайники, в которых спрятано наркотическое вещество - примерно три килограмма метамфетамина.

Контрабанда Фото: VID

В рамках уголовного процесса проведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты, возможно, нелегально полученные средства на сумму около 12 000 евро, а также товар стратегического назначения.

Контрабанда Фото: VID

В ходе досудебного расследования были проведены все необходимые следственные действия, направленные на получение достаточных в совокупности доказательств, и в июле 2024 года уголовный процесс был передан в многоотраслевую специализированную прокуратуру для начала уголовного преследования.

Расследование проводилось в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами Германии.

VID напоминает!

Посылки контролируются, и на них распространяются все установленные нормативными актами ограничения и запреты на перемещение товаров и предметов через государственную границу. Контрабанда наркотических веществ - тяжкое или особо тяжкое преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность и которое наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Поэтому каждый житель, особенно молодежь, должен осознавать возможные последствия непродуманных действий, заказывая и получая такие посылки, легкомысленно полагаясь на возможность остаться непойманным и безнаказанным.

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