Из-за отмены концерта публично поругались две латвийские знаменитости

В своем посте группа bet bet сообщает: "[...] концерт bet bet 10.08 в Павилосте отменен по вине его организаторов (Fontaine Rock City). Приносим извинения нашим фанатам, которые были разочарованы. Нам очень жаль. Мы не помним, когда нам приходилось так поступать. Но на этот раз это не наша вина. Увидимся в других, более солнечных местах!".

С другой стороны, Фонтейн, хозяин упомянутого места, ответил: "Это история о двух мужчинах, которые могли бы быть друзьями, но не стали. Мы с Гунтаром Рачсом одновременно музыканты и организаторы концертов. К сожалению, сегодня я решил отменить концерт bet bet из-за низкой продажи билетов (ровно 57). Ничего не изменилось даже после того, как снизилась стоимость билетов. Я предложил группе перенести концерт на октябрь, когда мероприятий будет меньше, и уменьшить гонорар с 3000 евро до 2000 евро, и теперь двое мужчин спорят, я не виню группу или себя, я просто реалист", - сказал Фонтейн.

Позже он лично обратился к Рачсу. "Очевидно обиженный мужчина, почти как плакса. [Пост группы] не для фанатов, он для всех людей, занимающихся музыкой, не работать с плохим парнем Луи", - полагает Фонтейн.

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