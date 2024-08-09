После публикации видеозаписи со сгоревшим военным конвоем Z-блогеры стали требовать наказать ответственных за инцидент лиц.

"Кто дал приказ передвигаться в колоннах в зоне наблюдения коптера и, соответственно, поражения HIMARS, тот не просто **дак, но и должен быть приговорен по законам военного времени", - написал Z-блогер Роман Алехин.

The bloodiest blow of the entire war: an entire battalion of russian troops was wiped out in the Kursk region during an attack on a column; half of the soldiers died. pic.twitter.com/Anztk5iu8Q — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) August 9, 2024

С этой точкой зрения согласился и другой Z-блогер Юрий Подоляка.

"Сколько можно? Третий год войны идет, а у кого-то страсть к передвижению колоннами в прифронтовой полосе в зоне поражения HIMARS до сих пор в крови", - добавил он.

Инцидент в Курской области стал результатом "непрозрачной глупости" не только лица, отдавшего приказ передвигаться в колонне, но и "хаотичного скопления резервистов в районе нападения, к которому они не были подготовлены", подчеркнул военный информатор.

Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область утром 6 августа и за три дня захватили не менее 20 населенных пунктов. Захваченная украинскими формированиями территория превысила 100 квадратных километров. Ближе к вечеру 8 августа военные блогеры утверждали, что ситуация ухудшилась: украинским войскам до Курской АЭС по прямой осталось всего около 30 километров.

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