В ночь на 9 августа Вооруженные силы Украины напали на автомобильную колонну российской армии в Курской области. Снимки с пожаром, охватившим военную технику, опубликовали несколько прокремлевских Telegram-каналов.
Видео ⟩ "Один из самых кровавых ударов за всю войну": Украина уничтожила российский военный конвой (1)
На конвой напали в поселке Октябрьский, расположенном в 8 километрах от Рыльска. Военные двигались по маршруту, который до войны соединял украинский Глухов и Курск, пересекая Рыльск и Льгов. Издание "Агентство" подсчитало, что место удара находится примерно в 30 километрах от границы с Украиной и в 20 километрах от населенного пункта Коренево, где ведутся бои с Вооруженными силами Украины.
По информации Telegram-канала Military Informant, на конвой с российскими военными были выпущены американские ракеты HIMARS, которые до этого при вторжении украинской армии в Россию не использовались.
Causing panic in russia was a brilliant strategy! When russia panics, they make the stupedest decisions, like moving in columns.— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) August 9, 2024
This is the one from tonight near Rylsk in the Kursk region. pic.twitter.com/eIxAVDB859
По оценкам военного аналитика Яна Матвеева, всего было уничтожено 14 грузовиков "Урал" и КамАЗ с солдатами, некоторые из них сгорели полностью.
"Похоже, вся колонна перевозила пехоту. Они были с оружием, скорее всего, в каждом транспортном средстве по одной роте. Три-четыре роты - весь батальон уничтожен. <... > Это один из самых кровавых и массовых ударов за всю войну", - заключил он.
После публикации видеозаписи со сгоревшим военным конвоем Z-блогеры стали требовать наказать ответственных за инцидент лиц.
"Кто дал приказ передвигаться в колоннах в зоне наблюдения коптера и, соответственно, поражения HIMARS, тот не просто **дак, но и должен быть приговорен по законам военного времени", - написал Z-блогер Роман Алехин.
The bloodiest blow of the entire war: an entire battalion of russian troops was wiped out in the Kursk region during an attack on a column; half of the soldiers died. pic.twitter.com/Anztk5iu8Q— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) August 9, 2024
С этой точкой зрения согласился и другой Z-блогер Юрий Подоляка.
"Сколько можно? Третий год войны идет, а у кого-то страсть к передвижению колоннами в прифронтовой полосе в зоне поражения HIMARS до сих пор в крови", - добавил он.
Инцидент в Курской области стал результатом "непрозрачной глупости" не только лица, отдавшего приказ передвигаться в колонне, но и "хаотичного скопления резервистов в районе нападения, к которому они не были подготовлены", подчеркнул военный информатор.
Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область утром 6 августа и за три дня захватили не менее 20 населенных пунктов. Захваченная украинскими формированиями территория превысила 100 квадратных километров. Ближе к вечеру 8 августа военные блогеры утверждали, что ситуация ухудшилась: украинским войскам до Курской АЭС по прямой осталось всего около 30 километров.
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