Пт, 9.08.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео "Один из самых кровавых ударов за всю войну": Украина уничтожила российский военный конвой (1)

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Военная колонна после нападения
Военная колонна после нападения Фото: t.me/vchkogpu

В ночь на 9 августа Вооруженные силы Украины напали на автомобильную колонну российской армии в Курской области. Снимки с пожаром, охватившим военную технику, опубликовали несколько прокремлевских Telegram-каналов.

На конвой напали в поселке Октябрьский, расположенном в 8 километрах от Рыльска. Военные двигались по маршруту, который до войны соединял украинский Глухов и Курск, пересекая Рыльск и Льгов. Издание "Агентство" подсчитало, что место удара находится примерно в 30 километрах от границы с Украиной и в 20 километрах от населенного пункта Коренево, где ведутся бои с Вооруженными силами Украины.

По информации Telegram-канала Military Informant, на конвой с российскими военными были выпущены американские ракеты HIMARS, которые до этого при вторжении украинской армии в Россию не использовались.

По оценкам военного аналитика Яна Матвеева, всего было уничтожено 14 грузовиков "Урал" и КамАЗ с солдатами, некоторые из них сгорели полностью.

"Похоже, вся колонна перевозила пехоту. Они были с оружием, скорее всего, в каждом транспортном средстве по одной роте. Три-четыре роты - весь батальон уничтожен. <... > Это один из самых кровавых и массовых ударов за всю войну", - заключил он.

После публикации видеозаписи со сгоревшим военным конвоем Z-блогеры стали требовать наказать ответственных за инцидент лиц.

"Кто дал приказ передвигаться в колоннах в зоне наблюдения коптера и, соответственно, поражения HIMARS, тот не просто **дак, но и должен быть приговорен по законам военного времени", - написал Z-блогер Роман Алехин.

С этой точкой зрения согласился и другой Z-блогер Юрий Подоляка.

"Сколько можно? Третий год войны идет, а у кого-то страсть к передвижению колоннами в прифронтовой полосе в зоне поражения HIMARS до сих пор в крови", - добавил он.

Инцидент в Курской области стал результатом "непрозрачной глупости" не только лица, отдавшего приказ передвигаться в колонне, но и "хаотичного скопления резервистов в районе нападения, к которому они не были подготовлены", подчеркнул военный информатор.

Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область утром 6 августа и за три дня захватили не менее 20 населенных пунктов. Захваченная украинскими формированиями территория превысила 100 квадратных километров. Ближе к вечеру 8 августа военные блогеры утверждали, что ситуация ухудшилась: украинским войскам до Курской АЭС по прямой осталось всего около 30 километров.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (1)CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх