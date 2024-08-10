На Псковщине обучением будущих поколений взаимодействовать с соседями в «новых геополитических условиях» занимаются не только сотрудники ПсковГУ и МГИМО, но и хранители «традиционных ценностей», которые называют себя казаками. Струги Красные, Псковская область, 2023 год.

Псковский государственный университет сообщил о новой программе по изучению языков стран Балтии. Там готовятся "исследовать" Эстонию, Латвию и Литву через "политическое взаимодействие в новых геополитических условиях". Ранее в этом вузе сообщали о создании специальной лаборатории, которая будет вести "политическую работу" с жителями Эстонии, пишет Rus.Postimees.