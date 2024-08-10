Псковский государственный университет сообщил о новой программе по изучению языков стран Балтии. Там готовятся "исследовать" Эстонию, Латвию и Литву через "политическое взаимодействие в новых геополитических условиях". Ранее в этом вузе сообщали о создании специальной лаборатории, которая будет вести "политическую работу" с жителями Эстонии, пишет Rus.Postimees.
Для абонентов
Научить россиян латышскому языку обещают в Пскове. Цель – "интеграция" со странами Балтии в "новой реальности"
Модуль "Языки стран Балтии", предназначенный для вузов России, разработали ученые Псковского государственного университета (ПсковГУ), который является ведущим вузом этого региона РФ. Проректор ПсковГУ по научной работе Тарас Антал заявил, что программа позволит запускать проекты "по исследованию" стран Балтии.
"Мы разработали образовательный модуль - "Языки стран Балтии для основных образовательных программ высшего образования". Над его созданием работала группа сотрудников Центра прибалтийских исследований ПсковГУ. Модуль позволяет снимать языковой барьер и запускать научные проекты по исследованию прибалтийских стран", - цитируют российские пропагандистские медиа слова представителя ПсковГУ.