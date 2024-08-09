Приближенное к Кремлю лицо указало изданию, что Герасимов и другие российские военные чиновники высокого ранга не приняли во внимание предупреждения разведки о скоплении украинских солдат у границ Курской области.

Bloomberg указывает, что эти предупреждения были получены за две недели до вторжения. Никто так и не передал их дальше российскому диктатору Владимиру Путину.

8 августа приближенный к Минобороны РФ Telegram-канал "Рыбарь" сообщил, что ведущие российские военные чиновники проигнорировали предупреждения о вторжении.

При этом не уточнялось, какие именно чиновники, кроме Герасимова, проигнорировали предупреждения.

Центр журналистских расследований "ВЧК-ОГПУ" заявил, что заместитель командующего Ленинградским военным округом Эседулла Абачев сообщил начальнику Генерального штаба российской армии о подготовке украинских вооруженных сил к наступлению.

Центр установил, что Абачев две недели назад сообщил Герасимову о планах украинской армии вторгнуться в Курскую область. По имеющейся у ВЧР-ОГПУ информации, Герасимов просил его "не паниковать" и "не поддаваться на дезинформационную кампанию противника".

Центр также отмечает, что незадолго до начала украинского наступления Генеральный штаб отдал приказ о выводе из Курской области части дислоцированных там российских войск и военной техники.

Как сообщалось, украинские войска вошли в российскую Курскую область 6 августа. Украина официально не комментирует происходящее там и свое участие.

Российские военные блогеры сообщают, что под контролем украинских войск находятся около десяти сел Курской области, а также районный центр город Суджа.

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