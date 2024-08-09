Командующий российской армией Валерий Герасимов подвергается все большей критике после вторжения украинских войск в Курскую область России. 8 августа прокремлевские российские военные блогеры особенно недовольны тем, что армейское руководство проигнорировало новости о скором вторжении украинской армии на российскую территорию, сообщает Bloomberg.
СМИ: Российское военное руководство проигнорировало информацию о планах Украины в Курской области (2)
Приближенное к Кремлю лицо указало изданию, что Герасимов и другие российские военные чиновники высокого ранга не приняли во внимание предупреждения разведки о скоплении украинских солдат у границ Курской области.
Bloomberg указывает, что эти предупреждения были получены за две недели до вторжения. Никто так и не передал их дальше российскому диктатору Владимиру Путину.
8 августа приближенный к Минобороны РФ Telegram-канал "Рыбарь" сообщил, что ведущие российские военные чиновники проигнорировали предупреждения о вторжении.
При этом не уточнялось, какие именно чиновники, кроме Герасимова, проигнорировали предупреждения.
Центр журналистских расследований "ВЧК-ОГПУ" заявил, что заместитель командующего Ленинградским военным округом Эседулла Абачев сообщил начальнику Генерального штаба российской армии о подготовке украинских вооруженных сил к наступлению.
Центр установил, что Абачев две недели назад сообщил Герасимову о планах украинской армии вторгнуться в Курскую область. По имеющейся у ВЧР-ОГПУ информации, Герасимов просил его "не паниковать" и "не поддаваться на дезинформационную кампанию противника".
Центр также отмечает, что незадолго до начала украинского наступления Генеральный штаб отдал приказ о выводе из Курской области части дислоцированных там российских войск и военной техники.
Как сообщалось, украинские войска вошли в российскую Курскую область 6 августа. Украина официально не комментирует происходящее там и свое участие.
Российские военные блогеры сообщают, что под контролем украинских войск находятся около десяти сел Курской области, а также районный центр город Суджа.
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