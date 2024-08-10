США и Великобритания ввели новые санкции против режима Лукашенко

Министерство финансов США объявило, что ввело санкции в отношении 19 человек, 14 компаний, а также наложило ограничения на воздушное судно за уклонение от действующих санкций и за поддержку войны России против Украины.

"Явно коррумпированные, дестабилизирующие и антидемократические действия режима - в сочетании с продолжающейся поддержкой незаконного вторжения России в Украину - только еще больше отдалили Беларусь от мирового сообщества", - заявил представитель управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

В пятницу, 10 августа, Великобритания также объявила о новых санкциях, заявив, что они направлены против четырех физических лиц и трех компаний "в ответ на нарушения прав человека и продолжающуюся поддержку Россией незаконного вторжения в Украину".

"Великобритания, действуя совместно с международными партнерами, ввела санкции в отношении еще семи физических и юридических лиц в результате чего общее число санкций против Беларуси превысило 200", - сказано в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании.

Великобритания также объявила о выделении 2,5 млн фунтов стерлингов (2,9 млн евро) на финансирование деятельности в области прав человека и гражданского общества в Беларуси.

Все лица, на которых в пятницу были наложены санкции Великобритании, являются действующими или бывшими высокопоставленными чиновниками белорусских тюрем.

Компании, попавшие под санкции, работают в оборонном и военном секторах.

Лукашенко разрешил России использовать территорию Беларуси для войны в Украине.

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