В пяти городах Латвии можно бесплатно сдать ненужное электрооборудование

Во время акции все виды электрооборудования будут бесплатно приниматься в пунктах сбора отсортированных отходов SIA Ķilupe в часы их работы.

Представители компании отмечают, что электрооборудование можно сдать бесплатно в рамках кампании Kas nestrādā - to neglabā! ("Что не работает - не храните!"), которая была создана в связи с растущими объемами ненужного электрооборудования и недостаточной осведомленностью жителей о его утилизации.

Компания AJ Power Recycling объясняет, что электрическое и электронное оборудование часто содержит потенциально вредные материалы, включая такие тяжелые металлы, такие как ртуть, свинец и кадмий, а также опасные химические вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. Поэтому, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем, необходимо ответственно обращаться с электрооборудованием и утилизировать его.

По данным опроса, проведенного компанией в 2023 году, 37% жителей держат дома ненужное электрооборудование, при этом 17% респондентов по-прежнему считают, что электрооборудование можно выкидывать в контейнер для бытовых отходов.

Также, по данным проведенного опроса, 84% населения за последние два года приобрели хотя бы одну единицу электрооборудования. Принимая во внимание, что средняя продолжительность использования электрооборудования составляет от трех до 11 лет, необходимо повышать осведомленность жителей о влиянии электронных отходов на окружающую среду и формировать привычку ответственно утилизировать электрооборудование, когда оно больше не используется.

Представители компании отмечают, что данные Евросоюза (ЕС) также указывают на значительную необходимость увеличения объемов переработки отходов электрического и электронного оборудования.

В 2020 году в ЕС было собрано около 4,8 млн тонн электротехнических отходов, но переработано было только 1,9 млн тонн, что показывает необходимость переработки.

В прошлом году в рамках акции Kas nestrādā - to neglabā! ("Что не работает - не храни!") на ответственную утилизацию было передано более 150 тонн электрооборудования.

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