Граждане РФ в Латвии получили от PMLP письма с ошибкой. Что с ними делать?

"Это письмо из PMLP - типовое письмо, оно было разослано всем людям, которые подпадают под поправки к Закону об иммиграции от 20 июня. Мне, моему мужу, многим знакомым в том числе. Но в этом письме неправильно указан персональный код. Вот, красным заштрихована вторая часть кода – она у всех неправильная", - рассказала гражданка РФ в Латвии Тамара Голубева.

"И что с этим делать? Что они будут предпринимать? Рассылать новые письма?" - спрашивает Тамара.

Около 4,5 тысячи граждан РФ, которые живут в Латвии, должны были получить письма с информацией от PMLP. В этих письмах рассказывается, что нужно делать в связи с новыми поправками к Закону об иммиграции.

Управление по делам гражданства и миграции письменно ответил порталу Rus.LSM.

"В связи с технической ошибкой коммерсантов в информационных письмах Управления гражданам Российской Федерации неверно отображается персональный код.

Эта неточность не влияет на содержание письма, поскольку оно носит информационный характер.

Письма касаются тех граждан Российской Федерации, на которых распространяются поправки к Закону об иммиграции. Срок действия постоянного вида на жительство у этих лиц истекает 15 июля 2025 года. Чтобы продолжить проживание в Латвийской Республике, они должны подать документы в Управление для запроса разрешения на постоянный вид на жительство (статус постоянного жителя Европейского союза)", - сообщает представитель PMLP Мадара Пуке.

В письме сообщается, что 30 июня следующего года получателю письма нужно подать заявление на статус постоянного жителя Европейского Союза, а также сказано, которые документы нужно предоставить.

Если не подать заявление до 30 июня 2025 года, то срок действия разрешения на проживание истечет 15 июля 2025 года и человек должен будет покинуть территорию Латвии до 13 октября 2025.

Если же гражданин РФ до 16 июня 2025 года не успешно попробует сдать экзамен по латышскому языку, но зарегистрируется на повторный экзамен до 30 сентября 2025, то документы можно подать до 31 октября 2025 года.

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