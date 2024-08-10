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Видео "Сцена ужасов": опубликовано видео с места крушения бразильского пассажирского самолета

rus.tvnet.lv
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Разбившийся пассажирский самолет
Разбившийся пассажирский самолет Фото: @AgendaSetting_/"X"

В социальных сетях появились видеозаписи обломков пассажирского самолета, разбившегося в Сан-Паулу (Бразилия), сообщает BBC.

Очевидец охарактеризовал место происшествия на видео как "сцену ужасов".

В результате авиакатастрофы, произошедшей в пятницу, 9 августа, в бразильском штате Сан-Паулу, выживших нет, сообщили местные власти.

На борту самолета находился 61 человек: 57 пассажиров и четыре члена экипажа.

Он направлялся в международный аэропорт Сан-Паулу и разбился в жилом районе города Валиньюш.

Ссылаясь на власти Валиньюша, новостной сайт G1 сообщил, что самолет упал рядом с домом, в котором в тот момент находились люди. Однако никто из людей на земле не пострадал.

Что стало причиной трагического крушения, пока неясно.

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