Украинские военные специалисты скрывают информацию о наступлении в Курской области России. Согласно докладу, на данный момент в операции задействовано не менее пяти бригад Вооруженных сил Украины, но неизвестно, в полном ли составе. Не исключено, что их может быть больше.
Спустя пять дней после внезапного нападения Украины на российский приграничный Курск количество бригад украинской армии, действующих там, увеличилось по меньшей мере до пяти, говорится в докладе.
По данным Forbes, в их число входят четыре механизированные бригады и одна воздушно-десантная бригада,
общая численность которых теоретически составляет 10 000 солдат и 600 единиц бронетехники.
Однако неясно, участвуют ли эти бригады в наступлении в полном составе или только в отдельных его элементах.
По данным американского журнала, в первые часы Курской операции в Россию были введены как минимум три механизированные бригады, а именно 22-я, 80-я и 88-я.
В четверг, 8 августа, 116-я механизированная бригада опубликовала видео, на котором видно танки и бронетранспортеры подразделения в Курской области.
"Наша техника движется по российской территории так, как будто это наша родина", - заявила команда по управлению беспилотниками.
На следующий день бойцы 61-й механизированной бригады заявили на видео, что полностью захватили небольшой город Суджа в Курской области.
Используется ли HIMARS?
Forbes пишет, что пять бригад располагают самой разнообразной техникой и артиллерийским вооружением производства Советского Союза, Европы и США.
В их число входят боевые машины пехоты Stryker американского производства, основные боевые танки PT-91 польского производства, самоходные гаубицы M-109L из Италии, чешские гранатометы RM-70 и самоходные орудия 2С3 советского производства.
В пятницу, 9 августа, украинский артиллерийский удар уничтожил российскую военную колонну восточнее города Рыльска в Курской области. Предполагается, что атака была осуществлена с использованием ракетных установок HIMARS.
Forbes предполагает, что 27-я артиллерийская бригада - единственное подразделение, имеющее это оружие.
Вполне вероятно, что количество задействованных бригад в ближайшие дни увеличится. Для сравнения, во время прошлогоднего летнего наступления в южном регионе Украины Киев разместил в Запорожье двенадцать вновь созданных бригад.
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