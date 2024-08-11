Спустя пять дней после внезапного нападения Украины на российский приграничный Курск количество бригад украинской армии, действующих там, увеличилось по меньшей мере до пяти, говорится в докладе.

По данным Forbes, в их число входят четыре механизированные бригады и одна воздушно-десантная бригада,

общая численность которых теоретически составляет 10 000 солдат и 600 единиц бронетехники.

Однако неясно, участвуют ли эти бригады в наступлении в полном составе или только в отдельных его элементах.

По данным американского журнала, в первые часы Курской операции в Россию были введены как минимум три механизированные бригады, а именно 22-я, 80-я и 88-я.

В четверг, 8 августа, 116-я механизированная бригада опубликовала видео, на котором видно танки и бронетранспортеры подразделения в Курской области.

"Наша техника движется по российской территории так, как будто это наша родина", - заявила команда по управлению беспилотниками.

На следующий день бойцы 61-й механизированной бригады заявили на видео, что полностью захватили небольшой город Суджа в Курской области.

Используется ли HIMARS?