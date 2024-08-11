"Мы атакуем. Цель состоит в том, чтобы нанести максимальный ущерб и дестабилизировать ситуацию в России, поскольку она не в состоянии защитить свою границу", - сказал чиновник. Операция "значительно повысила моральный дух украинской армии, страны и общества", добавил он.

"У России, похоже, проблемы с координацией, готовностью действовать", - сказал чиновник, однако, признав, что вторжение в Курскую область пока мало повлияло на боевые действия на востоке Украины.

"Ситуация по сути та же. Их давление на востоке продолжается, они не выводят войска с этой территории", - сказал чиновник, добавив, что интенсивность атак РФ все-таки несколько снизилась.

Чиновник подчеркнул, что ВСУ, находясь на территории России, соблюдают международное гуманитарное право и что Украина не планирует аннексировать территории РФ, контролируемые украинскими войсками.

"Никакой идеи аннексии нет, (..) Мы действуем строго в соответствии с международным правом, - заявил собеседник AFP. - Очень важно, чтобы Украина не нарушала никаких конвенций. Мы строго соблюдаем гуманитарные права - не убиваем пленных, не насилуем женщин, не грабим", - сказал он.

На вопрос, был ли целью операции захват Курской АЭС вблизи границы, он ответил: "Посмотрим, как будет развиваться Курская операция. (...) "Мы точно не создадим проблем ядерной безопасности. Мы можем это гарантировать".

Чиновник добавил, что он ожидает, что России в конечном итоге удастся остановить украинские силы в Курской области и она ответит крупномасштабным ракетным ударом, в том числе по "центрам принятия решений" в Украине.

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