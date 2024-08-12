На Запорожской АЭС произошел пожар

Россию также призвали сотрудничать с МАГАТЭ пока станция не будет возвращена под полный контроль Украины, а также незамедлительно убрать все противопехотные мины, установленные по периметру территории ЗАЭС. Заместитель постоянного представителя РФ Дмитрий Полянский назвал резолюцию "вредной, сильно политизированной и не имеющей ничего общего с ядерной безопасностью".

ЗАЭС находится в режиме холодного останова с 2022 года

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. После начала военного вторжения России в Украину она была захвачена российскими войсками и неоднократно подвергалась атакам беспилотников и обстрелам. Москва и Киев винят в них друг друга. В МАГАТЭ не раз подчеркивали, что на ЗАЭС происходит разрушение "всех столпов ядерной безопасности".

После захвата Россией Запорожская АЭС была обесточена не менее восьми раз из-за повреждения линий электропередачи за пределами ее территории. При блэкаутах возникает угроза для сохранения в безопасном состоянии ядерного топлива в реакторах и бассейнах выдержки. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.