На Запорожской АЭС произошел пожар

Украина считает инцидент провокацией сил РФ, Москва обвиняет Киев в обстрелах. МАГАТЭ сообщило о предполагаемой атаке беспилотника на одну из градирен АЭС.
На градирне Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), до сих пор контролируемой российскими войсками, в воскресенье, 11 августа, произошел пожар. Назначенный Кремлем "губернатор" оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий обвинил в инциденте Киев.
"В результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС", - написал он в своем Telegram.
Он уточнил, что все 6 энергоблоков атомной станции по-прежнему находятся в режиме холодного останова и "угрозы парового взрыва и иных последствий нет", а также заверил, что радиационный фон вокруг ЗАЭС и города Энергодар находится в норме.
Официальный канал украинской НАЭК "Энергоатом" также подтвердил, что показатели по радиации в регионе находятся в норме. "Энергодар. Фиксируем из Никополя, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции", - говорится в сообщении компании.
Там уточняют, что Россия "с первого дня захвата Запорожской АЭС использует ее сугубо для шантажа и Украины, и всей Европы и мира" и ожидают реакции от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что пожар на станции - "провокация или попытка вызвать панику в населенных пунктах на правом берегу Днепра". По его данным, военные РФ могли поджечь автомобильные шины в одной из градирен АЭС.
МАГАТЭ сослалось на российскую версию инцидента
"Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями сильного темного дыма, который шел из северной части территории ЗАЭС после многочисленных взрывов, прозвучавших вечером", - говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии в соцсети Х. Там же уточняют, что они получили "информацию от ЗАЭС о предполагаемой атаке беспилотника на одну из градирен, расположенных на площадке".
IAEA experts witnessed strong dark smoke coming from ZNPP’s northern area following multiple explosions heard in the evening. Team was told by ZNPP of an alleged drone attack today on one of the cooling towers located at the site. No impact has been reported for nuclear safety. pic.twitter.com/pZ0VGRZtbf— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) August 11, 2024
Месяц назад Генассамблея ООН потребовала вывести войска РФ с ЗАЭС
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о технической и физической безопасности ядерных объектов Украины, включая Запорожскую атомную электростанцию. Документ поддержали 99 стран, против проголосовали 9 делегаций и 60 - воздержались, сообщалось на сайте Генассамблеи 11 июля.
В документе отдельно содержится требования к РФ срочно вывести своих военнослужащих и другой несанкционированный персонал с ЗАЭС и незамедлительно вернуть станцию под полный контроль Украины.
Россию также призвали сотрудничать с МАГАТЭ пока станция не будет возвращена под полный контроль Украины, а также незамедлительно убрать все противопехотные мины, установленные по периметру территории ЗАЭС. Заместитель постоянного представителя РФ Дмитрий Полянский назвал резолюцию "вредной, сильно политизированной и не имеющей ничего общего с ядерной безопасностью".
ЗАЭС находится в режиме холодного останова с 2022 года
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. После начала военного вторжения России в Украину она была захвачена российскими войсками и неоднократно подвергалась атакам беспилотников и обстрелам. Москва и Киев винят в них друг друга. В МАГАТЭ не раз подчеркивали, что на ЗАЭС происходит разрушение "всех столпов ядерной безопасности".
После захвата Россией Запорожская АЭС была обесточена не менее восьми раз из-за повреждения линий электропередачи за пределами ее территории. При блэкаутах возникает угроза для сохранения в безопасном состоянии ядерного топлива в реакторах и бассейнах выдержки. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.