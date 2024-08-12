После нескольких выступлений в Цесисе и Риге (которые были распроданы!) создатели, музыканты, актеры и гости музыкального спектакля "Глупая жизнь" собрались в воскресенье вечером на организованном театром "Дайлес" торжественном приеме, который вскоре принял форму творческой вечеринки.

Музыкальный спектакль "Глупая жизнь" - это встреча двух кабаре-групп - культовой британской группы The Tiger Lillies и украинских Dakh Daughters, ныне проживающих во Франции, - на сцене театра "Дайлес" с яркими актрисами театра Иевой Сеглиней, Эриком Эглией-Гравеле и Илзе Кюзуле-Скрастиней.

Британское музыкальное трио The Tiger Lillies уже более 30 лет находится в авангарде сцены со своими мрачно-гротескными, нигилистически-уморительными и панковскими сценическими образами и остроумными песнями.