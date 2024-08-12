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Видео Украинцы опубликовали видео с захваченными чеченскими боевиками, которые якобы "в плен не сдаются" (4)

rus.tvnet.lv
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Российские военнопленные
Российские военнопленные Фото: Ekrānuzņēmums no video/@ukrpravda_news/"X"

Организация "Хочу жить", созданная Главным разведывательным управлением Украины, опубликовала в своем Telegram-канале видео с российскими военнопленными, которые, по данным проекта, были захвачены в Курской области. Несколько человек из этой группы заявили, что они из Грозного и входят в боевое подразделение "Ахмат", сообщает издание "Украинская правда".

"Рейдовые группы наловили этих кадыровцев глубоко в тылу от границы. По их словам, они пытались убежать, чтобы избежать попадания в плен, так как Рамзан Кадыров когда-то заявил, что бойцы "Ахмата" в плен не сдаются", - пишет организация.

Проект отмечает, что эти бойцы при захвате не пытались сопротивляться.

"Хочу жить" - украинский государственный проект, целью которого является помочь солдатам российской армии благополучно сдаться в плен. Проект был запущен в сентябре 2022 года Координационным штабом по обращению с военнопленными, который работает при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки.

Вооруженные силы Украины начали операцию в Курской области России на прошлой неделе. В Минобороны РФ заявили, что боевые действия в области продолжаются и Россия направляет подкрепление для отражения украинского рейда. Около 76 тысяч жителей района были эвакуированы.

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