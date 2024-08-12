"Рейдовые группы наловили этих кадыровцев глубоко в тылу от границы. По их словам, они пытались убежать, чтобы избежать попадания в плен, так как Рамзан Кадыров когда-то заявил, что бойцы "Ахмата" в плен не сдаются", - пишет организация.

Відео державного проєкту "Хочу жить": як стверджується, на ньому полонені бійці "Ахмата", яких захопили в Курській області РФ pic.twitter.com/YNkHGhOakD — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 11, 2024

Проект отмечает, что эти бойцы при захвате не пытались сопротивляться.

"Хочу жить" - украинский государственный проект, целью которого является помочь солдатам российской армии благополучно сдаться в плен. Проект был запущен в сентябре 2022 года Координационным штабом по обращению с военнопленными, который работает при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки.

Вооруженные силы Украины начали операцию в Курской области России на прошлой неделе. В Минобороны РФ заявили, что боевые действия в области продолжаются и Россия направляет подкрепление для отражения украинского рейда. Около 76 тысяч жителей района были эвакуированы.

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