Трагедия в Резекненском крае: при столкновении мотоцикла с упавшим деревом погиб пассажир

Как сообщили в Государственной полиции, несчастный случай произошел на местной автодороге V592 Варакляны - Нагли - Жоготы.

В результате аварии пассажир мотоцикла погиб на месте.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 94 дорожно-транспортных происшествия, в девяти авариях пострадали в общей сложности 13 человек, в том числе один велосипедист и один водитель электрического самоката.

В сфере дорожного движения полиция оформила 408 протоколов об административном правонарушении, в том числе зафиксировано 219 нарушений разрешенной скорости движения и два случая агрессивного стиля управления транспортным средством.

В связи с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начато шесть административных и девять уголовных процессов. По трем из этих уголовных процессов принято решение о конфискации транспортного средства.

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