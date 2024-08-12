Видео Дроны атаковали военный аэродром в Подмосковье

В ночь на понедельник, 12 августа, беспилотники атаковали российский военный аэродром в Московской области, пишет УНИАН.
По информации российских Telegram-каналов, налет дронов в Московской области отразили системы ПВО. Жители Щелково указали, что в городе звучала воздушная тревога.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) August 11, 2024
A swarm of Ukrainian drones is striking Moscow and an airfield near it pic.twitter.com/pPp30ndccE
Целью беспилотников мог быть военный аэродром Чкаловский, который находится в 31 километре к северо-востоку от Москвы.
The war is coming closer to home day by day for people in Moscow.— Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) August 12, 2024
They will be panicking about this.
Unknown drones attacked the Chkalovsky military airfield, located 31 km from Moscow. Reports indicate a series of explosions in Shchyolkovo, near Moscow, with air defenses… pic.twitter.com/JzzKOzaEEr
По данным одного из Telegram-каналов, летательные аппараты были уничтожены на территории аэродрома.
Как уже сообщалось, ранее российские власти сообщили о массовом нападении украинских дронов в ночь на 9 августа на Липецкую область, примерно в 200 километрах от границы с Украиной.
"Липецк подвергся массированной атаке беспилотников", - сообщил губернатор области Игорь Артамонов в пятницу утром в Telegram, добавив, что действует противовоздушная оборона.
Артамонов заявил, что при крушении дрона была повреждена электростанция и нарушено электроснабжение. Произошли и взрывы.
По словам источника в ВСУ, за ударом украинского беспилотника последовал мощный взрыв, который вызвал цепную детонацию и масштабный пожар на значительной части аэродрома.
Местные власти подтвердили факт детонации и объявили об эвакуации людей из четырех близлежащих населенных пунктов.
"Большинство самолетов, базирующихся на военном аэродроме Липецк-2, не смогли взлететь", - добавил источник.
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