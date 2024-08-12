Видео Дроны атаковали военный аэродром в Подмосковье

По информации российских Telegram-каналов, налет дронов в Московской области отразили системы ПВО. Жители Щелково указали, что в городе звучала воздушная тревога.

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A swarm of Ukrainian drones is striking Moscow and an airfield near it pic.twitter.com/pPp30ndccE — Visegrád 24 (@visegrad24) August 11, 2024

Целью беспилотников мог быть военный аэродром Чкаловский, который находится в 31 километре к северо-востоку от Москвы.

The war is coming closer to home day by day for people in Moscow.



They will be panicking about this.



Unknown drones attacked the Chkalovsky military airfield, located 31 km from Moscow. Reports indicate a series of explosions in Shchyolkovo, near Moscow, with air defenses… pic.twitter.com/JzzKOzaEEr — Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) August 12, 2024

По данным одного из Telegram-каналов, летательные аппараты были уничтожены на территории аэродрома.

Как уже сообщалось, ранее российские власти сообщили о массовом нападении украинских дронов в ночь на 9 августа на Липецкую область, примерно в 200 километрах от границы с Украиной.

"Липецк подвергся массированной атаке беспилотников", - сообщил губернатор области Игорь Артамонов в пятницу утром в Telegram, добавив, что действует противовоздушная оборона.

Артамонов заявил, что при крушении дрона была повреждена электростанция и нарушено электроснабжение. Произошли и взрывы.

По словам источника в ВСУ, за ударом украинского беспилотника последовал мощный взрыв, который вызвал цепную детонацию и масштабный пожар на значительной части аэродрома.

Местные власти подтвердили факт детонации и объявили об эвакуации людей из четырех близлежащих населенных пунктов.

"Большинство самолетов, базирующихся на военном аэродроме Липецк-2, не смогли взлететь", - добавил источник.

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