Эстония продолжит увеличивать траты на оборону: четыре процента от ВВП с 2026 года

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур рассказал немецкому изданию Welt, что Эстония продолжит наращивать объем трат на оборону и ждет этого же от союзников по НАТО, пишет Rus.Postimees.
Военные расходы Эстонии вырастут до четырех процентов от национального ВВП уже с 2026 года. Об этом немецкому изданию Welt сообщил министр обороны Ханно Певкур.
"Эстония с 2026 года будет тратить на оборону около 4 процентов ВВП. Не так давно мы договорились о новом "налоге на безопасность", который за некоторыми исключениями будет вносить каждый налогоплательщик", - рассказал Певкур.
Месяц назад новый премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщал, что за два года полномасштабной войны России с Украиной Эстония увеличила траты на обороны с 2 процентов до 3,4 процента от ВВП. "Война за независимость Украины обошлась нам в сотни миллионов евро. Если мы посмотрим, к чему мы пришли, то, что считалось оптимальным - два процента от ВВП на оборонные расходы, сейчас составляет 3,4 процента, то есть фактически увеличилось на 600 миллионов евро. К этому добавляются потребности внутренней безопасности и энергетические потребности", - говорил Михал 12 июля.
Министр обороны Ханно Певкур, общаясь с немецкими журналистами, снова заявил, что прежний норматив НАТО в 2 процента национальных трат на оборону устарел.
"Уже очень скоро для всех стран НАТО будет недостаточно инвестировать в оборону только 2 процента от ВВП. Если мы серьезно относимся к тому, чего требуют от всех членов НАТО новые оборонительные планы и какие военные мощности потребуются в будущем, то предыдущая цель НАТО в 2 процента, которая была установлена в 2014 году, неактуальна, - уверен Певкур. - Это реальность, нравится она нам или нет".
Об этом же министр обороны Эстонии заявлял накануне недавнего саммита НАТО. Тогда он напомнил, что прежнее руководство США было солидарно с этими установками.
"То же говорилось и во время первого срока Трампа, и, вероятно, это продолжится 〈…〉 НАТО - это клуб. Трамп - гольфист. Так что, когда вы платите взнос в гольф-клубе, вы можете играть 〈…〉 Когда мы говорим об обязательствах, то сейчас у нас есть 23 страны, которые уже превышают два процента. Год назад их было только 11", - говорил Ханно Певкур в начале июля.
О том, что изменение установок НАТО по увеличению национальных трат членов альянса с нынешних двух процентов откладывается на 2025 год, накануне июльского саммита НАТО говорила вице-канцлер Минобороны Эстонии Туули Дунетон.
В канун второй годовщины полномасштабной войны России с Украиной директор исследовательской программы по России, восточному соседству ЕС и Евразии финского Института международных отношений Аркадий Мошес заявлял, что деньги на оборону у стран ЕС есть.
"Все разговоры о том, что у Европы нет денег на оборону, это все от лукавого. Украине ЕС сейчас дает 50 миллиардов евро. 17 в виде грантов и 33 в виде кредитов. Но вспомните, сколько было потрачено на Covid. По некоторым оценкам в одной Германии - 200 миллиардов евро в год. Да, это привело к экономическим сложностям. Но это не конец света. Вспомните, сколько стоило спасение экономики Греции несколько лет назад. Это цифры, которые на порядок больше трат на помощь Украине. Так что найти ресурсы на оборону в ЕС можно", - утверждал финский эксперт в феврале.
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