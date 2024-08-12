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Конкурс Noize MC, Монеточка, "Каста" и не только! Выиграй 2 билета на фестиваль READY FEST!

rus.tvnet.lv
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Конкурс TVNET READY FEST
Конкурс TVNET READY FEST Фото: скрин-шот Телеграм

24 августа на фестивале READY FEST на сцене Wondersala в Риге выступят Noize MC, St1m, Ozols, DJ Mishkeen, Монеточка, "Порнофильмы" и "Каста". По такому поводу мы решили порадовать одного из наших читателей и разыгрываем 2 билета на мероприятие в Telegram-канале RUS TVNET

Чтобы принять участие в конкурсе, переходите в наш Telegram-канал и следуйте двум простым условиям:

Счастливого обладателя билетов мы объявим уже 16 августа. Удачи! 

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