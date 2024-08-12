Re:Baltica вновь спорит с SIF о возврате денег из-за русского языка в сериале "Раскол"

Решения SIF можно обжаловать на трех уровнях: сначала в самом фонде, затем в его надзорных органах (совете) и, наконец, в Административном суде.

18 июня Re:Baltica обжаловал решение SIF в фонде, и тот уменьшил сумму, подлежащую возмещению, на 833 евро. SIF пояснил, что в четвертой серии было намного меньше русского языка и что фонд может уменьшить несоответствие максимум до 10% от всего проекта.

Re:Baltica не согласен с этим решением и обжаловал его в совете SIF. "На наш взгляд, абсурдно в первом решении говорить, что субтитры не должны были иметь место, а во втором - что они могли иметь место, если текста было немного", - говорит руководитель Re:Baltica Санита Емберга, добавляя, что это происходит в ситуации, когда требование дублировать речь на иностранном языке не содержится ни в одном из пунктов положения о конкурсе или договора SIF.

Как отмечает Re:Baltica, апелляция основана на том, что ни в одной конкурсной документации нет требования обязательного дубляжа и SIF не смог доказать, что субтитрирование не достигает цели создания социально значимого, информативного и образовательного контента и укрепления культурного пространства на латышском языке. После окончания конкурса фонд выдвигает требования, которых не было ни в начале, ни во время конкурса, заявляет медиацентр.