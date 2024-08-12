Re:Baltica вновь спорит с SIF о возврате денег из-за русского языка в сериале "Раскол"

Балтийский центр исследовательской журналистики Re:Baltica обжаловал в совете Фонда общественной интеграции (SIF) второе решение учреждения по поводу финансирования документального сериала "Раскол", согласно которому СМИ должно вернуть в государственный бюджет 35 757 евро, выделенные на создание фильма, сообщается на сайте Re:Baltica.
SIF считает, что в сериале Re:Baltica необходимо дублировать русскоязычных интервьюируемых, а не субтитрировать их речь. В своей апелляции Re:Baltica выражает уверенность, что решение SIF является незаконным и несправедливым.
Re:Baltica напоминает, что четырехсерийный документальный сериал "Раскол", отражающий события в латвийском обществе после вторжения России в Украину, был признан лучшей заявкой в конкурсе Фонда поддержки СМИ (MAF) в 2023 году и получил государственное финансирование в размере 92 915 евро. Сериал отразил разногласия на личном, региональном и политическом уровне, а также в интернете. Он был показан на канале TV3 в январе 2024 года. В настоящее время он находится в свободном доступе на YouTube-канале Re:Baltica.
После реализации проекта SIF решил взыскать с Re:Baltica 36 590 евро, ссылаясь на то, что проекты MAF должны были быть на латышском языке, а Re:Baltica сделал субтитры к звучащей в фильме русской речи вместо того, чтобы дублировать ее. Таким образом, считает SIF, Re:Baltica нарушил цель программы: "поддержать СМИ в производстве социально значимого, информативного и образовательного контента и укрепить национальное культурное пространство на латышском языке [...] укрепить ценности, заложенные в Конституции, национальное сознание, латышское культурное пространство, критическое мышление, способствовать ответственности и качеству медиа, а также сплоченности общества на основе латышского языка". Сумма, подлежащая возмещению, рассчитывалась путем подсчета в каждой серии количества секунд, когда звучит русский язык.
Решения SIF можно обжаловать на трех уровнях: сначала в самом фонде, затем в его надзорных органах (совете) и, наконец, в Административном суде.
18 июня Re:Baltica обжаловал решение SIF в фонде, и тот уменьшил сумму, подлежащую возмещению, на 833 евро. SIF пояснил, что в четвертой серии было намного меньше русского языка и что фонд может уменьшить несоответствие максимум до 10% от всего проекта.
Re:Baltica не согласен с этим решением и обжаловал его в совете SIF. "На наш взгляд, абсурдно в первом решении говорить, что субтитры не должны были иметь место, а во втором - что они могли иметь место, если текста было немного", - говорит руководитель Re:Baltica Санита Емберга, добавляя, что это происходит в ситуации, когда требование дублировать речь на иностранном языке не содержится ни в одном из пунктов положения о конкурсе или договора SIF.
Как отмечает Re:Baltica, апелляция основана на том, что ни в одной конкурсной документации нет требования обязательного дубляжа и SIF не смог доказать, что субтитрирование не достигает цели создания социально значимого, информативного и образовательного контента и укрепления культурного пространства на латышском языке. После окончания конкурса фонд выдвигает требования, которых не было ни в начале, ни во время конкурса, заявляет медиацентр.
Как подчеркивает Re:Baltica, SIF игнорирует тот факт, что "Раскол" - это документальный фильм, цель и процесс производства которого опираются на наблюдение за людьми в их естественной среде обитания.
В апелляции утверждается, что решение фонда нарушает принцип равного обращения, и перечисляется ряд проектов с субтитрами на иностранном языке, которые SIF счел соответствующими целям программы MAF и правилам конкурса.
Как сообщалось ранее, SIF потребовал от Re:Baltica выплатить 36 590 евро, так как считает, что выделенное на проект "Раскол" финансирование частично не использовалось в соответствии со сверхцелью программы MAF о содержании на латышском языке
По мнению SIF, недостаточно, если во фрагментах, где люди говорят на иностранных языках, есть субтитры на латышском языке. Если эти фрагменты не озвучены или не дублированы на латышский, это считается содержанием на иностранном языке.
Ранее директор секретариата SIF Зайга Пуце, комментируя этот случай, заявила, что это первый раз, когда была нарушена цель программы. В заявке на проект Re:Baltica не было написано, что содержание будет на иностранном языке, поэтому оценщики не смогли вовремя указать на необходимость внесения уточнений, сказала она. SIF выявил нарушение после того, как Re:Baltica подал итоговый отчет. В своем отчете журналистский центр пояснял, что субтитры были выбраны для того, чтобы улучшить восприятие контента публикой.
Согласно постановлению SIF, больше всего контента на русском языке было в первой серии документального сериала - 70,2% от общей продолжительности серии. Во второй серии русский язык использовался в 34,9% от общей его продолжительности, а в третьей - в 48,8%. Меньше всего русский язык использовался в четвертой серии - 3,6%.
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