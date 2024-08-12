CNN: Новый главарь ХАМАС передал Израилю, что хочет перемирия

Израиль пригрозил смертью новому главарю ХАМАС Синвару

61-летнего Яхью Синвара считают организатором масштабного нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Группировка объявила об избрании Синвара главой политбюро 6 августа, через неделю после убийства в Тегеране его предшественника на этом посту Исмаила Хании.

После назначения Синвара главой политбюро ХАМАС министр иностранных дел Исраэль Кац призвал к скорейшей его ликвидации. "Назначение архитеррориста Яхья Синвара новым лидером ХАМАС на смену Исмаилу Хании - еще одно веское основание как можно скорее уничтожить его и стереть эту порочную организацию с лица Земли", - написал он.

Яхья Синвар находится в списке самых разыскиваемых лидеров ХАМАС. После нападения группировки на Израиль он больше не показывался на людях и, предположительно, скрывается в подземных тоннелях под сектором Газа.

Убийство Хании и угрозы ХАМАС и Ирана

Предшественник Синвара на посту главы политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит 31 июля в Тегеране. ХАМАС и Иран возложили ответственность за убийство на Израиль. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал наказать Израиль. Сам Израиль не комментировал убийство Хании. За несколько часов до смерти Хании Израиль ликвидировал в Ливане одного из командиров радикального шиитского движения "Хезболлах" Фуада Шукра. Главарь "Хезболлах" Хасан Насралла также призвал нанести удары возмездия по Израилю.

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