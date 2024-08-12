CNN: Новый главарь ХАМАС передал Израилю, что хочет перемирия

Яхья Синвар, избранный на место предыдущего главы политбюро Хании, передал израильской стороне через египетских и катарских посредников, что он хочет перемирия, пишет CNN.
Новый лидер радикального исламистского движения ХАМАС Яхья Синвар, который был избран после убийства предыдущего главы политбюро Исмаила Хании, передал через египетских и катарских посредников Израилю сообщение о том, что он хочет перемирия. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на собственный источник в Израиле. "Пока неизвестно, хочет ли этого премьер-министр Израиля" Биньямин Нетаньяху, уточняет телеканал.
По данным CNN, который ссылается на двух собеседников в правительственных кругах, Нетаньяху готов на заключение сделки независимо от последствий для его правящей коалиции. Однако ряд силовых ведомств Израиля относятся к готовности премьера скептически, принимая во внимание несогласие некоторых крайне правых министров в его коалиции. Так, категорически против перемирия выступает министр финансов Бецалель Смотрич, называя его "капитуляцией". Возражения ранее высказывал и министр национальной безопасности страны Итамар Бен-Гвир, являющийся также лидером крайне правой партии "Оцма Йехудит".
Тем временем власти США "ясно дали понять" Израилю, что ждут от него скорейшего заключения соглашения о прекращении огня во избежание широкой региональной войны, сообщил собеседник CNN.
Израиль пригрозил смертью новому главарю ХАМАС Синвару
61-летнего Яхью Синвара считают организатором масштабного нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Группировка объявила об избрании Синвара главой политбюро 6 августа, через неделю после убийства в Тегеране его предшественника на этом посту Исмаила Хании.
После назначения Синвара главой политбюро ХАМАС министр иностранных дел Исраэль Кац призвал к скорейшей его ликвидации. "Назначение архитеррориста Яхья Синвара новым лидером ХАМАС на смену Исмаилу Хании - еще одно веское основание как можно скорее уничтожить его и стереть эту порочную организацию с лица Земли", - написал он.
Яхья Синвар находится в списке самых разыскиваемых лидеров ХАМАС. После нападения группировки на Израиль он больше не показывался на людях и, предположительно, скрывается в подземных тоннелях под сектором Газа.
Убийство Хании и угрозы ХАМАС и Ирана
Предшественник Синвара на посту главы политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит 31 июля в Тегеране. ХАМАС и Иран возложили ответственность за убийство на Израиль. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал наказать Израиль. Сам Израиль не комментировал убийство Хании. За несколько часов до смерти Хании Израиль ликвидировал в Ливане одного из командиров радикального шиитского движения "Хезболлах" Фуада Шукра. Главарь "Хезболлах" Хасан Насралла также призвал нанести удары возмездия по Израилю.
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