Заместитель министра энергетики Украины задержан за взятку в полмиллиона долларов

Заместитель министра был задержан вместе с тремя возможными соучастниками.

Чиновник, имя которого СБУ не называет, требовал взятку за предоставление разрешения на вывоз горнодобывающего оборудования из прифронтового района Донецкой области на угольный разрез на западе Украины.

"Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании, принадлежащем одной из угольных компаний страны, расположенной на самом активном участке восточного фронта - в Покровске", - заявили в Службе безопасности.

"Весной 2024 года представители сферы обратились к заместителю министра энергетики за разрешением эвакуировать оборудование из зоны боевых действий и использовать его на шахтах в западном регионе. Однако чиновник, в чьи обязанности входило сохранение шахтного оборудования, потребовал деньги за его вывоз", - говорится в сообщении Службы безопасности.

Замминистра принял взятку при помощи трех возможных соучастников. Они были пойманы во время получения взятки. СБУ не раскрывает личности четырех обвиняемых.

Однако оппозиционный украинский депутат Ярослав Железняк рассказал, что задержанный - замминистра энергетики Александр Хейло. Позднее правительство Украины отдало распоряжение об освобождении Хейло от должности.

Украина, которая столкнулась с серьезными проблемами коррупции еще до вторжения России в 2022 году, намерена активизировать усилия по борьбе с коррупцией. Президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти, пообещав покончить с коррупцией, и в прошлом году уволил нескольких чиновников, включая министра обороны, в связи с коррупционными скандалами в армии.

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