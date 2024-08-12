За требование взятки осуждены бывшие сотрудники Maxima Latvija: комментарий компании

Позже Шенфелдс завершил работу на предприятии, но вместе с Ивановым продолжил получать требуемые денежные средства.

Иванов также осужден за легализацию средств, полученных преступным путем, на сумму 24 587 евро. То есть с целью маскировать характер и истинное происхождение этих финансовых средств он вложил их в строительство садового дома и здания бани, рассчитавшись наличными с рабочими за проделанную работу и предназначенные для строительства материалы.

Комментарий Maxima Latvija

Руководитель по коммуникации Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле отметила TVNET, что добросовестное и прозрачное предпринимательство является основной ценностью Maxima Latvija и предприятие имеет нулевую толерантность по отношению к недобросовестным действиям.

"В Maxima Latvija разработана как политика сотрудничества партнеров, так и политика предотвращения коррупции с целью обеспечить добросовестную, соответствующую обоюдным интересам бизнеса практику сотрудничества с партнерами, поставщиками и другими вовлеченными сторонами", - рассказала Дупате-Угуле.

"Более 6 лет назад Maxima Latvija заподозрила в недобросовестных действиях одного из работников. Мы сразу же проинформировали Госполицию, которая начала расследование дела. В ходе всего процесса мы тесно сотрудничали с правоохранительными органами в расследовании. Мы благодарны всем вовлеченным сторонам за разрешение этого дела и привлечение виновных к ответственности", - резюмирует Дупате-Угуле.