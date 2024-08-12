За требование взятки осуждены бывшие сотрудники Maxima Latvija: комментарий компании

Суд приговорил к условному тюремному заключению и штрафам бывших работников Maxima Latvija за требование и получение взятки от одного из производителей продуктов питания и легализацию полученных преступным путем средств.
Приговор вступил в силу. Агентство LETA выяснило, что по делу виновными признаны бывший руководитель группы категорий товаров Maxima Latvija Янис Шенфелдс, а также Александр Иванов и Евгений Жернов.
Решение Рижского районного суда свидетельствует о том, что сначала Шенфелдс действовал один, а позже деньги от работника Ikšķiles delikateses food потребовала уже группа лиц, предварительно договорившись о распределении ролей.
Между Maxima Latvija и мясоперерабатывающим предприятием Ikšķiles delikateses food 1 августа 2014 года был заключен договор на поставку продукции, произведенной Ikšķiles delikateses food, в торговые точки Maxima Latvija.
Работник Maxima Latvija Шенфелдс, согласно трудовому договору, вел переговоры с поставщиками и заключал договоры о закупке товаров, определял количество приобретаемых товаров, а также отвечал за вопросы координации заключенных договоров между Maxima Latvija и поставщиками.
Пользуясь этим обстоятельством, работник Maxima Latvija после заключения договора с Ikšķiles delikateses food неправомерно потребовал от представителя предприятия выгоду имущественного характера, не предусмотренную договором.
Он потребовал денежных выплат в размере 4% от оборота поставленных товаров и пригрозил, что в случае неуплаты товары в магазины Maxima Latvija впредь не будут заказываться и действующий договор будет расторгнут.
Позже Шенфелдс завершил работу на предприятии, но вместе с Ивановым продолжил получать требуемые денежные средства.
Иванов также осужден за легализацию средств, полученных преступным путем, на сумму 24 587 евро. То есть с целью маскировать характер и истинное происхождение этих финансовых средств он вложил их в строительство садового дома и здания бани, рассчитавшись наличными с рабочими за проделанную работу и предназначенные для строительства материалы.
Комментарий Maxima Latvija
Руководитель по коммуникации Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле отметила TVNET, что добросовестное и прозрачное предпринимательство является основной ценностью Maxima Latvija и предприятие имеет нулевую толерантность по отношению к недобросовестным действиям.
"В Maxima Latvija разработана как политика сотрудничества партнеров, так и политика предотвращения коррупции с целью обеспечить добросовестную, соответствующую обоюдным интересам бизнеса практику сотрудничества с партнерами, поставщиками и другими вовлеченными сторонами", - рассказала Дупате-Угуле.
"Более 6 лет назад Maxima Latvija заподозрила в недобросовестных действиях одного из работников. Мы сразу же проинформировали Госполицию, которая начала расследование дела. В ходе всего процесса мы тесно сотрудничали с правоохранительными органами в расследовании. Мы благодарны всем вовлеченным сторонам за разрешение этого дела и привлечение виновных к ответственности", - резюмирует Дупате-Угуле.
Суд первой инстанции приговорил Иванова к штрафу в размере 7 500 евро и условному тюремному заключению на три года и шесть месяцев, Шенфелдса - к штрафу в размере 6 000 евро, а Жернова - к штрафу в размере 3 500 евро.
Рижский окружной суд 16 января оставил решение Рижского районного суда без изменений, а Верховный суд 19 июля отказался возбуждать кассационное производство, в связи с чем приговор первой инстанции вступил в силу.
Как уже сообщалось, Maxima Latvija в прошлом году работала с оборотом в 1,073 млрд евро, что на 10,1% больше, чем годом ранее, в то же время прибыль компании выросла на 84,9% - до 56,529 млн евро.
Предприятие Ikšķiles delikateses food уже ликвидировано, свидетельствует информация firmas.lv.
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