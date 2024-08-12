В вильнюсском детском саду трехлетнюю девочку укусила гадюка

В вильнюсском детском саду Užupiukas трехлетнюю девочку укусила гадюка. Как сообщает радио LRT, девочка была доставлена в реанимацию. Ей больше не грозит опасность - после двух дней, проведенных в больнице, ее выписали, сообщает СМИ 15min.lt.
В Facebook распространилась новость о том, что на территории детского сада трехлетнюю девочку укусила гадюка.
Как писала в одной группе Юлия М., "на территории детского сада (со стороны улицы) ребенка неожиданно укусила змея, и подтверждено, что это гадюка, а значит, мы можем их встретить на этой территории".
Мама девочки Диана рассказала LRT Radio, что жизни ее дочери ничего не угрожает, но трудно объяснить, откуда в детский сад могла попасть гадюка, которая является единственной ядовитой змеей в Литве.
Заведующая отделом неотложной реанимации и консультаций детей Вильнюсской городской клинической больницы Виолетта Раджуниене подтвердила произошедшее.
По ее словам, это шестой подобный случай, зарегистрированный в этом году в Вильнюсской городской клинической больнице.
"Это действительно много", - сказала врач.
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