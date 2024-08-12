Главное за 12 августа Максим Галкин против провокатора, реорганизация общественных СМИ и продвижение ВСУ по России

В воскресенье XXXIII летние Олимпийские игры в Париже завершились торжественной церемонией: олимпийский флаг был передан Лос-Анджелесу, месту проведения Олимпийских игр 2028 года.

Федерация легкой атлетики США (USA Gymnastics) попытается вернуть отнятую у Джордан Чайлз бронзовую медаль в вольных упражнениях.

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"Предыдущий театр и этот театр - это, наверное, два разных театра. Конечно, время меняется. Нужно быть современными, нужно развиваться, нужно ощущать современные актуальные тенденции", - считает актер Рижского русского театра им. Михаила Чехова Никита Осипов, сравнивая период руководства до Даны Бйорк и сейчас.

Латвия усиленно борется с "серой экономикой", и краеугольный камень в этом святом деле - прозрачность и контроль над кошельками. Так, сейчас решается вопрос о том, чтобы обязать мелких торговцев с годовым оборотом от 50 тыс. евро в год принимать безналичные платежи. Параллельно представители финансовых структур вещают о том, что Латвия должна стать "страной безналичных расчетов". TVNET+ выяснил, канут ли в Лету живые деньги и когда это произойдет?

В то время как жителям Эстонии приходится сталкиваться с постоянно растущими налогами, другие нашли способ воспользоваться соглашениями между Эстонией и разными странами, чтобы жить с гораздо меньшими налогами, рассказывает Rus.Postimees. Как это возможно и работает ли это и в Латвии?