Понедельник, 12 августа. Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться по Курской области, в Латвии все еще подсчитывают убытки, связанные с бурей, на портале общественных СМИ LSM открылся новый раздел - для контента на иностранных языках. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 12 августа ⟩ Максим Галкин против провокатора, реорганизация общественных СМИ и продвижение ВСУ по России
Новости Латвии:
Управление по борьбе с киберпреступностью Главного управления криминальной полиции Госполиции Латвии совместно с украинскими правоохранительными органами выявило мошенническую схему, реализованную международной организованной преступной группой в Харьковской области, сообщает полиция.
Четверо задержанных в Беларуси молодых людей вернулись в Латвию, свидетельствует сообщение МИД в соцсетях.
С 1 октября этого года в полном объеме будут проиндексированы пенсии или их часть в размере до 683 евро, сообщили в Министерстве благосостояния.
Суд приговорил к условному тюремному заключению и штрафам бывших работников Maxima Latvija за требование и получение взятки от одного из производителей продуктов питания и легализацию полученных преступным путем средств.
10 августа в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале состоялся концерт юмориста Максима Галкина, во время которого сидящий в первом ряду провокатор высказал оскорбления в адрес российского артиста.
В минувшие выходные в концертном зале "Дзинтари" и в Рое прошли концерты юмориста Максима Галкина. Публика и на этот раз стоя приветствовала артиста овациями.
В понедельник, 12 августа, на портале общественных СМИ LSM открылся новый раздел LSM+, в котором в дальнейшем можно будет смотреть, слушать и читать весь контент общественных СМИ на разных языках - английском, русском, украинском, белорусском и польском, сообщили агентству LETA на Латвийском телевидении.
В пяти городах Латвии - Огре, Лиелварде, Мадлиене, Скривери и Кокнесе - с понедельника, 12 августа, по воскресенье, 25 августа, у жителей будет возможность бесплатно сдать ненужное электрооборудование.
Несмотря на то, что прошло уже почти две недели после разрушительной бури, нанесенный ею ущерб по-прежнему подсчитывается. Страховое общество Balta получило более 2200 заявлений на возмещение ущерба. В данный момент предприятие готовится выплатить одну из наибольших компенсаций - около 83 000 евро - в виде компенсации за повреждения автомобиля Range Rover 2024 года выпуска.
За рубежом:
Украинские войска продвинулись вперед в Курской области вплоть до 30 километров, признала в воскресенье Москва, сообщает ВВС.
Организация "Хочу жить", созданная Главным разведывательным управлением Украины, опубликовала в своем Telegram-канале видео с российскими военнопленными, которые, по данным проекта, были захвачены в Курской области. Несколько человек из этой группы заявили, что они из Грозного и входят в боевое подразделение "Ахмат", сообщает издание "Украинская правда".
Украина считает инцидент провокацией сил РФ, Москва обвиняет Киев в обстрелах. МАГАТЭ сообщило о предполагаемой атаке беспилотника на одну из градирен АЭС.
Россия сообщила, что в связи с атаками Вооруженных сил Украины начинает в приграничных районах "контртеррористическую операцию". Аналитики Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что российский диктатор Владимир Путин, таким образом, возможно, доверит управление обороной Курской области директору ФСБ Алексею Бортникову, а не начальнику Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерию Герасимову, пишет УНИАН.
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Федерация легкой атлетики США (USA Gymnastics) попытается вернуть отнятую у Джордан Чайлз бронзовую медаль в вольных упражнениях.
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