Ограничивая военную помощь, западные союзники оказывают давление на Украину, добиваясь перемирия с Россией или очень длительного и сложного процесса деэскалации войны. Это может привести к поражению Украины, заявил один из самых известных украинских историков и мыслителей, профессор львовского Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью, приуроченному к 900-му дню войны, пишет Rus.Postimees.
Перевод: Александр Шкут
Интервью было взято в четверг, 8 августа, до того, как общественности стало известно, что украинская армия начала внезапное наступление в Курской области России. Пока наступление идет успешно для украинских частей.