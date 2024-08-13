Ограничивая военную помощь, западные союзники оказывают давление на Украину, добиваясь перемирия с Россией или очень длительного и сложного процесса деэскалации войны. Это может привести к поражению Украины, заявил один из самых известных украинских историков и мыслителей, профессор львовского Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью, приуроченному к 900-му дню войны, пишет Rus.Postimees.