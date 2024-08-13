Будет ли в Латвии размещено ядерное оружие? Начат сбор подписей с призывом к НАТО

В качестве представителей инициативы указана неконкретизированная группа единомышленников.

Авторы инициативы подчеркивают, что любая страна НАТО может рассчитывать на "ядерный зонтик", то есть что ядерное оружие США, Франции и Великобритании является частью обороны любой страны-члена НАТО.

В инициативе отмечается, что, например, ядерное оружие США уже давно размещено за пределами территории государства - в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Страны и военные базы, где размещено ядерное оружие, более защищены, потому что США не допустят, чтобы их ядерный арсенал попал в руки агрессора. Авторы идеи отмечают, что Польша уже давно ведет переговоры о том, чтобы США разместили ядерное оружие на территории страны.

Авторы инициативы призывают Сейм начать переговоры с союзниками по НАТО о размещении ядерного оружия на территории Латвии, что стало бы значительным шагом в укреплении обороны.

В инициативе отмечается, что "Кремль уважает только силу, количество и качество вооружения", а также содержится напоминание о том, что во время оккупации СССР в Латвии уже находились ядерные военные базы, на которых было размещено более 100 ракет.

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