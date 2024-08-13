"Вы - путь к процветанию, а Камала - нет": главное из разговора Маска с Трампом

О войне в Украине Трамп в очередной раз сказал, что она уносит жизни огромного числа людей, по его словам, с обеих сторон уже погибло полмиллиона солдат (эксперты говорят о меньших потерях).

Он также заявил, что украинской армии не хватает мужчин, поэтому мобилизуются молодые и пожилые мужчины (на самом деле, даже призывной возраст в Украине начинается с 25 лет).

«Я знаком с Зеленским. Он поступил со мной очень благородно», — сказал Трамп, имея в виду процесс импичмента в 2020 году, который демократы в Конгрессе СШВ построили вокруг телефонного звонка Трампа с Зеленским. Тогда Зеленского не смогла использовать ни одна из сторон.

В августе этого года одна из ближайших советниц Трампа Келиэнн Конуэй официально зарегистрировалась как лоббист интересов Украины. Она получает 50 тысяч долларов в месяц от украинского миллиардера Виктора Пинчука.

Угроза «ядерного потепления»

Трамп и Ким Чен Ын Фото: AFP

Маск несколько раз попытался объяснить Трампу свою позицию по изменению климата. Она заключается в том, что миру не грозит климатическая катастрофа, нефтяную промышленность не стоит демонизировать, а выбросы углекислого газа нужно снижать за счет перехода на солнечную и ядерную энергию.